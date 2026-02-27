Hosted by

West Richmond Rotary Club Foundation

About this event

WRRC "Music for a Cause" Sponsorship packages

2410 Ownby Ln

Richmond, VA 23220, USA

Headliner Sponsor packages
$5,000

$5,000 (On Stage Recognition, Logo on all digital content & communications, includes 16 tix & 32 drink tix) 

The Pizza Sponsor packages
$2,500

$2,500 (On Stage Recognition, logo on all digital content & communications , includes 10 tix & 20 drink tix)

Opening Act Packages
$1,500

$1500 (Verbal on stage recognition, logo on all digital content & communications , includes 10 tix & 10 drink tix)

The Encore Packages
$500

$500 (Verbal on stage recognition, logo on all digital content includes 4 tix and 4 drink tix) 

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!