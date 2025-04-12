eventClosed

WSL Silent Auction to Benefit CASA

2251 Riverside Rd, Benton Harbor, MI 49022, USA

4 Tickets to Beyoncé: COWBOY CARTER TOUR item
4 Tickets to Beyoncé: COWBOY CARTER TOUR
$400

4 tickets to see Beyoncé on Saturday, May 17th at 7pm at Soldier Field in Chicago. Tickets are Section 104, Row 9, Seats 6, 7, 8, 9.
Taylor Made SIM2 Max Driver item
Taylor Made SIM2 Max Driver
$150

Taylor Made SIM2 Max Driver. Ventus 5-R Fujikura Value $300. Donated by Griffin Tool.
KitchenAid Semi Automatic Espresso Machine with Burr Grinder item
KitchenAid Semi Automatic Espresso Machine with Burr Grinder
$300

Value $700. Donated by Whirlpool.
Melrose Aesthetic Tox Sprinkle - $650 Value item
Melrose Aesthetic Tox Sprinkle - $650 Value
$300

Lift, tighten and tone the skin with a tox sprinkle focused on balancing and rejuvenating - forehead lines, glabellar lines, crows feet, frown lines, dull skin at The Melrose Aesthetic. Value $650. Donated by The Melrose Aesthetic.
Curious Kids Museum - 1 year of membership item
Curious Kids Museum - 1 year of membership
$50

One year of membership at Curious Kids Museum. Value of $90. Donated by Curious Kids Museum.
Curious Kids Museum - 1 year of membership item
Curious Kids Museum - 1 year of membership
$50

One year of membership at Curious Kids Museum. Value of $90. Donated by Curious Kids Museum.
3 month family membership @ South Shore Health Racquet Club item
3 month family membership @ South Shore Health Racquet Club
$100

3 month family membership at South Shore Health & Racquet Club. Value of $360.00. www.southshorehrc.com Donated by South Shore Health & Racquet Club.
6 month membership at Renaissance Athletic Club item
6 month membership at Renaissance Athletic Club
$200

6 month membership at Renaissance Athletic Club and water bottle. Value of $960.00. www.racbh.com
Cookie Decorating Class with MaddieKakes Bake Shop item
Cookie Decorating Class with MaddieKakes Bake Shop
$60

Certificate for Cookie Decorating Class for 2 with MaddieKakes Bake Shop. Value of $120.00. www.maddiekakesbakeshop.com
Aerial Yoga with Emily item
Aerial Yoga with Emily
$100

Private group aerial yoga session for up to 7 people. 75 minute session at The Collective in Benton Harbor. Value $210. Donated by Emily Kirchner
4 Tickets to see Anastasia the Musical at Twin City Players item
4 Tickets to see Anastasia the Musical at Twin City Players
$40

4 tickets to see Anastasia the Musical at Twin City Players - dates available June 6-29, Fridays/Saturdays at 7:30p, Sundays at 2p. Inspired by the beloved films, Anastasia transports us from the twilight of the Russian Empire to the euphoria of Paris in the 1920s, as a brave young woman sets out to discover the mystery of her past. Pursued by a ruthless Soviet officer determined to silence her, Anya enlists the aid of a dashing conman and a lovable ex-aristocrat. Together, they embark on an epic adventure to help her, love, and family. This spectacular musical includes songs from the hit animated film, “Journey to the Past” and “Once Upon a December.” Directed by Cassidy Vlietstra Audience Guidance: Fog/Smoke, loud noises Value of $72 www.twincityplayers.org
American Girl Doll item
American Girl Doll
$50

American Girl Doll. Value $120.00 Donated by Kristin Wier
Peace Candle item
Peace Candle
$10

Value $40. Donated by DK Boutique.
Safari Bag item
Safari Bag
$50

Value $108. Donated by DK Boutique.
Pink Bag item
Pink Bag
$25

Value $69. Donated by DK Boutique.
Tova Necklace item
Tova Necklace
$25

Value $55. Donated by DK Boutique.
Year of Minestrone Soup from Tosi’s item
Year of Minestrone Soup from Tosi’s
$60

1 year of minestrone soup from Tosi’s. Value $120. Donated by Tosi’s.
Forever Linked Permanent Jewelry $50 Gift Card & Reva Basket item
Forever Linked Permanent Jewelry $50 Gift Card & Reva Basket
$75

Reva Salon gift basket & $50 Gift Card for Forever Linked Permanent Jewelry. Value $150. Donated by Reva Salon.
Edit Studio - $150 Gift Card item
Edit Studio - $150 Gift Card
$75

$150 Gift Card to Edit Studio. www.editstudiosj.com Donated by Edit Studio.
$150 Extreme Auto Detailing by Lane Holmes Certificate item
$150 Extreme Auto Detailing by Lane Holmes Certificate
$75

Value $150. www.lanesautodetailing.com
4 tickets to Chicago Fire on September 27th item
4 tickets to Chicago Fire on September 27th
$50

4 tickets to see Chicago Fire vs. Columbus Crew on Saturday, September 27th at 7:30PM central at Solider Field Value $100. Donated by John & Shannon Luczak.
Tara Florist - $50 Gift Card item
Tara Florist - $50 Gift Card
$25

$50 Gift Card for Tara Florist. www.taraflorist.com/
Wusthof Gourmet 4 piece steak knife set item
Wusthof Gourmet 4 piece steak knife set
$50

Wusthof Gourmet 4 piece steak knife set. Value $125. Donated by Dave Tyburczy.
$100 Base Bowls Gift Card item
$100 Base Bowls Gift Card
$50

$100 Base Bowls Gift Card. https://basebowls.square.site/ Donated by Base Bowls.
Taylor Made TP5 Stripe Golf Balls item
Taylor Made TP5 Stripe Golf Balls
$30

Taylor Made TP5 Stripe Golf Balls. Value $58.
Revana Terroir Series Napa Valley Cabernet Sauvignon 2020 item
Revana Terroir Series Napa Valley Cabernet Sauvignon 2020
$70

Revana Terroir Series Napa Valley Cabernet Sauvignon 2020. Value $140.
2022 Nickel & Nickel North Rancho Vineyard Cabernet Sauvigno item
2022 Nickel & Nickel North Rancho Vineyard Cabernet Sauvigno
$100

2022 Nickel & Nickel North Rancho Vineyard Cabernet Sauvignon, Rutherford. Value $175.
ROUND POND HONOUREN NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON 2021 item
ROUND POND HONOUREN NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON 2021
$60

ROUND POND HONOUREN NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON 2021. Value $125.
$40 Zick’s Gift Card & Meat Basket item
$40 Zick’s Gift Card & Meat Basket
$40

Zick’s $40 gift card and meat basket. Honey Ham Pork Sticks, Beef Sticks, Beef Summer Sausage, Linguica, Soppressata, Salami. $82 value. Donated by Zick’s.
Zefiro Gift basket of Eco-friendly items item
Zefiro Gift basket of Eco-friendly items
$40

Gift basket of Eco-friendly items Value of $75. https://zefirowaste.com/ Donated by Zefiro/Carley Pulford
Two Dozen Red Coach Donuts & Ferris Coffee Bag
$35

Two $27 Red Coach Gift Cards - get two dozen donuts. One bag of Ferris Coffee Cafe Femenino Colombia Beans. $69 Value. Donated by Red Coach Donuts.
SWMI Restaurants - Misc Gift Cards
$150

Coach’s - $25, North Pier/Hill District - $25, Silver Beach Pizza - $30, Bread + Bar - $50, Grande Mere - $50, The Historian - $100. Total Value $280
Biggby Coffee $25 Gift Card item
Biggby Coffee $25 Gift Card
$15

$25 Gift Card to Biggby Coffee.
Cheese Lady Gift Basket
$75

$150 Value Cheese Lady Gift Basket

