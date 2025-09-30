WSR21 - SPRING 2026 - INDIANA

Hosted by
FOR $570.00 YOU WILL BE STAYING IN A PRIVATE ROOM WITH A PRIVATE BATH. THE ROOM WILL HAVE 2 QUEEN BEDS. THIS TICKET INCLUDES A PRIVATE ROOM FOR 3 NIGHTS, (THURS - SUN), 6 MEALS (LUNCH FRIDAY - BREAKFAST SUNDAY), AND ALL RETREAT PROGRAMMING.
FOR $500.00 YOU WILL BE STAYING IN A PRIVATE ROOM WITH A PRIVATE BATH. THE ROOM WILL HAVE 2 QUEEN BEDS. THIS TICKET INCLUDES A PRIVATE ROOM FOR 2 NIGHTS, (FRI - SUN), 6 MEALS (LUNCH FRIDAY - BREAKFAST SUNDAY), AND ALL RETREAT PROGRAMMING.
FOR $470 YOU WILL BE STAYING IN A DOUBLE ROOM WITH A PRIVATE BATH. THE ROOM WILL HAVE 2 QUEEN BEDS AND WILL BE OCCUPIED BY 2 PEOPLE. BE SURE TO LIST YOUR PREFERRED ROOMMATE, IF YOU HAVE ONE. THIS TICKET INCLUDES A BED IN A DOUBLE OCCUPANCY ROOM FOR 3 NIGHTS, (THURS - SUN), 6 MEALS (LUNCH FRIDAY - BREAKFAST SUNDAY) AND ALL RETREAT PROGRAMMING.
FOR $400.00 YOU WILL BE STAYING IN A DOUBLE OCCUPANCY ROOM WITH A PRIVATE BATH. THE ROOM WILL HAVE 2 QUEEN BEDS AND WILL BE OCCUPIED BY 2 PEOPLE. BE SURE TO LIST YOUR PREFERRED ROOMMATE, IF YOU HAVE ONE. THIS TICKET INCLUDES A BED IN A DOUBLE OCCUPANCY ROOM FOR 2 NIGHTS, (FRI - SUN), 6 MEALS (LUNCH FRIDAY - BREAKFAST SUNDAY), AND ALL RETREAT PROGRAMMING.
