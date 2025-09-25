XHS Thanksgiving Food Drive 2025

Turkey - 12lbs item
$30

Total Weight = 192 oz

Chicken - 5lbs item
$10

Total Weight = 80 oz

Stuffing - 1 box item
$2

Total Weight = 6 oz

Mashed Potatoes - 1 box item
$4

Total Weight = 13.75 oz

Spaghetti - 1 box item
$2

Total Weight = 16 oz

Vermicelli Rice Noodles - 1 pack item
$4

Total Weight = 8.8 oz

Mac & Cheese - 1 box item
$1.50

Total Weight = 7.25 oz

White Rice (1lb) - 1 bag item
$2

Total Weight = 16 oz

White Rice (2lbs) - 1 bag item
$3

Total Weight = 32 oz

Milk (Shelf-Stable) - 1 carton item
$3

Total Weight = 32 oz

Cake Mix - 1 box item
$3

Total Weight = 15.3 oz

Soy Sauce - 1 bottle item
$2

Total Weight = 10.41 oz

Chicken Broth - 1 can item
$2

Total Weight = 14.5 oz

Turkey Gravy - 1 can item
$2

Total Weight = 10.5 oz

Cranberry Sauce - 1 can item
$2

Total Weight = 14 oz

Pineapples - 1 can item
$2.50

Total Weight = 20 oz

Peaches - 1 can item
$3

Total Weight = 15 oz

Orange Juice - Gallon item
$7

Total Weight = 133.25 oz

Corn - 1 can item
$2

Total Weight = 15 oz

Spinach (Fresh) - 1 bag item
$3

Total Weight = 10 oz

Sweet Potatoes (Fresh) - 5lbs item
$6

Total Weight = 80 oz

Apples (Fresh) - 5lbs item
$5

Total Weight = 80 oz

Dinner rolls (doz) item
$4.75

Total Weight = 12oz

