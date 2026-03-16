Xi Rho Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

Offered by

Xi Rho Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

About the memberships

Xi Rho Chapter- Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Membership Dues for 2027

Available until Sep 1
Regular Membership (July 1- September 1)
$300

National Dues: $190.00

Local Dues: $100.00

Per Capita: $10.00



Available until Dec 2
Regular Membership (Sept 2 -Dec 2)
$310

National Dues: $190.00

Local Dues: $100.00

Per Capita: $10.00

Late Fees: $10.00


Regular Membership after December 2
$315

National Dues: $190.00

Local Dues: $100.00

Per Capita: $10.00

reinstatement fee: $15.00

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