Xi Rho Chapter- Delta Sigma Theta Sorority, Inc. Membership Dues for 2027
Regular Membership (July 1- September 1)
$300
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
Regular Membership (Sept 2 -Dec 2)
$310
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
Late Fees: $10.00
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
Late Fees: $10.00
Regular Membership after December 2
$315
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
reinstatement fee: $15.00
National Dues: $190.00
Local Dues: $100.00
Per Capita: $10.00
reinstatement fee: $15.00
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