Yavapai Fair Youth Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
Lot 1: Kyra-Allen Mazza
auctionV2.input.startingBid
Lot 2- Poppy Staples
auctionV2.input.startingBid
Lot 3- Isabel Soto
auctionV2.input.startingBid
Lot 4- Brooke Dunbar
auctionV2.input.startingBid
Lot 5- Aliviah Croce
auctionV2.input.startingBid
Lot 6- Alleena Sorrells
auctionV2.input.startingBid
Lot 7- Kennedy Long
auctionV2.input.startingBid
Lot 8- Roan Boyd
auctionV2.input.startingBid
Lot 9- Gracie Staples
auctionV2.input.startingBid
Lot 10- Ethan Jensen
auctionV2.input.startingBid
Lot 11- Tristen Sorrells
auctionV2.input.startingBid
Lot 12- Abigail Dunbar
auctionV2.input.startingBid
Lot 13- Zoe Gonzales
auctionV2.input.startingBid
Lot 14- Taryn Allen
auctionV2.input.startingBid
Lot 15- Grayson Mazy
auctionV2.input.startingBid
Lot 16- Ava Gonzales
auctionV2.input.startingBid
Lot 17- Bayleigh Brown
auctionV2.input.startingBid
Lot 18- Addaline Dodson
auctionV2.input.startingBid
Lot 19- Emri Kaufman
auctionV2.input.startingBid
Lot 20- Nova McDonough
auctionV2.input.startingBid
Lot 21- Parker Watkins
auctionV2.input.startingBid
Lot 22- Ava Gonzales
auctionV2.input.startingBid
Lot 23- Colton Watkins
auctionV2.input.startingBid
Lot 24- Ashalen Brown
auctionV2.input.startingBid
Lot 25- Ireland Statton
auctionV2.input.startingBid
Lot 26- Aliviah Croce
auctionV2.input.startingBid
Lot 27- Reese Rock
common:zeffyTipDisclaimerTicketing