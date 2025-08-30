eventClosed

Yavapai Fair Youth Silent Auction

840 Rodeo Dr, Prescott, AZ 86305, USA

LOT 1- Canned Goods Basket
$50

Lot 1: Kyra-Allen Mazza

LOT 2- Crochet Bunny
$100

Lot 2- Poppy Staples

LOT 3- A Funny Flock
$50

Lot 3- Isabel Soto

LOT 4- Crochet Dino
$50

Lot 4- Brooke Dunbar

LOT 5- Flower Quilt
$50

Lot 5- Aliviah Croce

LOT 6- Rope Basket
$50

Lot 6- Alleena Sorrells

LOT 7- Cactus Doorstep Decor
$50

Lot 7- Kennedy Long

LOT 8- Farm Legos
$100

Lot 8- Roan Boyd

LOT 9- Horseshoe Flag
$300

Lot 9- Gracie Staples

LOT 10- Mama Cow and Calf
$300

Lot 10- Ethan Jensen

LOT 11- Cow Skull
$50

Lot 11- Tristen Sorrells

LOT 12- Sunset Photo
$50

Lot 12- Abigail Dunbar

LOT 13- Macrame Elk Shed
$50

Lot 13- Zoe Gonzales

LOT 14- Goat Soap Basket
$50

Lot 14- Taryn Allen

LOT 15- American Cross Painting
$50

Lot 15- Grayson Mazy

LOT 16- Macrame Elk Shed
$50

Lot 16- Ava Gonzales

LOT 17- Turkey (Bayleigh Brown)
$50

Lot 17- Bayleigh Brown

LOT 18- Rabbit (Addaline Dodson)
$50

Lot 18- Addaline Dodson

LOT 19- Turkey (Emri Kaufman)
$50

Lot 19- Emri Kaufman

LOT 20- Turkey (Nova McDonough)
$50

Lot 20- Nova McDonough

LOT 21- Turkey (Parker Watkins)
$50

Lot 21- Parker Watkins

LOT 22- Rabbit (Ava Gonzales)
$50

Lot 22- Ava Gonzales

LOT 23- Turkey (Colton Watkins)
$50

Lot 23- Colton Watkins

LOT 24- Turkey (Ashalen Brown)
$50

Lot 24- Ashalen Brown

LOT 25- Turkey (Ireland Statton)
$50

Lot 25- Ireland Statton

LOT 26- Egg Apron
$50

Lot 26- Aliviah Croce

LOT 27- Rabbit (Reese Rock)
$50

Lot 27- Reese Rock

