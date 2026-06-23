Yaz Kampı 2026

Kamp ücretleri katılımınıza engel oluyorsa ya da ödeme için taksitlendirme talep ediyorsanız, lütfen bu kutucuğu işaretleyin. Sizinle en kısa sürede iletişime geçerek birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız. Amacımız, dileyen herkesin bu deneyime katılabilmesini sağlamak. 💛

Kamp ücretleri katılımınıza engel oluyorsa ya da ödeme için taksitlendirme talep ediyorsanız, lütfen bu kutucuğu işaretleyin. Sizinle en kısa sürede iletişime geçerek birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız. Amacımız, dileyen herkesin bu deneyime katılabilmesini sağlamak. 💛

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