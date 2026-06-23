Yaz Kampı 2026

1 Çocuk (5-12 Yaş) için her şey dahil tüm program ücreti.
1 Çocuk (5-12 Yaş) için her şey dahil tüm program ücreti.
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1 Çocuk (3-4 Yaş)
$160
1 Çocuk (3-4 Yaş) için her şey dahil tüm program ücreti.
1 Çocuk (3-4 Yaş) için her şey dahil tüm program ücreti.
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Askıdan Kamp
Free
Kamp ücretleri katılımınıza engel oluyorsa ya da ödeme için taksitlendirme talep ediyorsanız, lütfen bu kutucuğu işaretleyin.
Sizinle en kısa sürede iletişime geçerek birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız.
Amacımız, dileyen herkesin bu deneyime katılabilmesini sağlamak. 💛
Kamp ücretleri katılımınıza engel oluyorsa ya da ödeme için taksitlendirme talep ediyorsanız, lütfen bu kutucuğu işaretleyin.
Sizinle en kısa sürede iletişime geçerek birlikte bir çözüm bulmaya çalışacağız.
Amacımız, dileyen herkesin bu deneyime katılabilmesini sağlamak. 💛
0
Askıya Kamp Hediye Etmek İstiyorum
$595
Bir kişinin kampa katılımına destek olabilirsiniz. Yanda bulunan artı butonunu kullanarak askıya dilediğiniz kadar kamp hediye edebilirsiniz.
Bir kişinin kampa katılımına destek olabilirsiniz. Yanda bulunan artı butonunu kullanarak askıya dilediğiniz kadar kamp hediye edebilirsiniz.
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Add a donation for Bay Area Cultural Connections (BAYCC)
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