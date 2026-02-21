CDO HS Mens Soccer Booster Inc

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About this event

CDO High School Men's Soccer Banquet

25 W Calle Concordia

Oro Valley, AZ 85704, USA

General Admission *** Admisión general
$10

Boosters will cover the cost of all players + 1 guest. Please purchase any additional tickets that you need.


Los Boosters cubrirán el costo de todos los jugadores + 1 invitado. Compra los boletos adicionales que necesites.


Player + 1 guest *** Jugador + 1 invitado
Free

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