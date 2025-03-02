Yiddish Folklife Festival of the Finger Lakes
YFFFL Day 3 - Yiddish Folk Dance Workshop and Klezmer Dance Party - Library Place Community Room
Lifelong Community Center
119 W Court St, Ithaca, NY 14850, USA
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Suggested Rate
$18
add
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Sustainer Rate
$36
add
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Supporter Rate
$27
add
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Sliding Scale Rate
$9
add
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Sliding Scale Rate
$5
add
Yiddish Dance Workshop & Klezmer Party - Free Ticket
free
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout