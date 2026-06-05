Yorba Linda High School Dance Company Booster Club

Hosted by

Yorba Linda High School Dance Company Booster Club

About this event

Coffee Bar Sales - 2026 Graduation

19900 Bastanchury Rd

Yorba Linda, CA 92886, USA

Iced Coffee - Vanilla
$5

Iced cold brew coffee with sweetened vanilla flavored creamer.

Iced Coffee - Toasted Coconut
$5

Iced cold brew coffee with sweetened toasted coconut flavored creamer.

Iced Coffee - Hazelnut
$5

Iced cold brew coffee with sweetened hazelnut flavored creamer.

Iced Coffee - Caramel Macchiato
$5

Iced cold brew coffee with sweetened caramel macchiato flavored creamer.

Iced Coffee - White Chocolate Mocha
$5

Iced cold brew coffee with sweetened white chocolate mocha flavored creamer.

Iced Coffee - Sweet Cream
$5

Iced cold brew coffee with sweetened sweet cream flavored creamer.

Iced Coffee - S’mores
$5

Iced cold brew coffee with sweetened s’mores flavored creamer.

Iced Coffee - Cinnamon Coffee Cake
$5

Iced cold brew coffee with sweetened cinnamon coffee cake flavored creamer.

Iced Refresher - Strawberry Açaí
$5

Iced Strawberry Acai concentrate with sweetened lemonade.

Iced Refresher - Mango Dragonfruit
$5

Iced Mango Dragonfruit concentrate with sweetened lemonade.

Lemonade
$5

All natural sweetened lemonade.

Iced Water
$2

Iced water.

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