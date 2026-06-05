Coffee Bar Sales - 2026 Graduation

About this event
Iced cold brew coffee with sweetened vanilla flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened toasted coconut flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened hazelnut flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened caramel macchiato flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened white chocolate mocha flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened sweet cream flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened s’mores flavored creamer.
Iced cold brew coffee with sweetened cinnamon coffee cake flavored creamer.
Iced Strawberry Acai concentrate with sweetened lemonade.
Iced Mango Dragonfruit concentrate with sweetened lemonade.
All natural sweetened lemonade.
Iced water.
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