Yoga Sip & Shop Fundraiser

– A full outdoor yoga class
– One complimentary mimosa 🍾
– Access to local vendors and pop-up shopping
– Drinks available for purchase after class
– Plus, you're supporting a local nonprofit and giving back to the community 💛
– A full outdoor yoga class
– One complimentary mimosa 🍾
– Access to local vendors and pop-up shopping
– Drinks available for purchase after class
– Plus, you're supporting a local nonprofit and giving back to the community 💛
Add a donation for Rudolph Helping Hands
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!