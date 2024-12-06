Young Intermediate - Session 4 2025

Young Intermediate
$400
Young Intermediate Group - MW 4:30-6:00p ($400) 6-week clinic sessions (6th week is makeup/bonus week) *UKAD facility fee is included in clinic rate *UKAD facility fee is included in clinic rate Session 4: Jan 5 – Feb 13 Wed Jan 15: NO Clinics, makeup on Fri Jan 16 Mon Jan 20 MLK day: Clinics ON Wed Jan 29: NO Clinics, makeup on Fri Feb 7 Wed Feb 5: NO Clinics, makeup on Thurs Feb 13 *Dates subject to change, please follow instagram and website for updates

