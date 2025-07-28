Old Mission Peninsula School PTO
Your Donation Makes a Huge Difference: 2025-2026 School Year
One Time Donation
$25
Add
One Time Donation
$50
Add
One Time Donation
$100
Add
One Time Donation
$150
Add
One Time Donation
$250
Add
One Time Donation or One Event Sponsorship
$500
Add
One Time Donation or Two Events Sponsorships
$1,000
Add
One Time Donation or a Full Year Sponsorship
$2,500
Add
Add a donation for Old Mission Peninsula School PTO
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue