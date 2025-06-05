Youth Camp Zonas 10-12

Waupaca, WI 54981, USA
Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.
Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.
Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento juvenil. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $100 no es reembolsable en caso de cancelación.
Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $55 no es reembolsable en caso de cancelación.
Niños 2 años y menores no pagan pero si necesitan llenar el formulario de registración.
Esta opción es para los músicos que van a servir en el grupo de alabanza del campamento.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing