Youth Camp Zonas 10-12

N1385 County Hwy E

Waupaca, WI 54981, USA

Deposito 12 años en adelante
$100

Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.

Niños deposito (3 a 11 años inclusivo)
$55

Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.

Pago completo 12 años en adelante
$180

Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento juvenil. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $100 no es reembolsable en caso de cancelación.

Pago completo niño (3 a 11 años)
$105

Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $55 no es reembolsable en caso de cancelación.

0-2 años
free

Niños 2 años y menores no pagan pero si necesitan llenar el formulario de registración.

Inscripción musico
$100

Esta opción es para los músicos que van a servir en el grupo de alabanza del campamento.

