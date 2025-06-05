Youth Camp Zonas 6-9

593 Bryn Mawr Rd

Honesdale, PA 18431, USA

Deposito 12 años en adelante
$100

Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.

Deposito niño (5-11 años inclusivo)
$55

Este depósito no es reembolsable y debe de pagar el saldo restante antes del 10 de agosto.

Pago completo 12 años en adelante
$180

Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $100 no es reembolsable en caso de cancelación.

Pago completo niño (5 a 11 años)
$105

Esta opción le permite pagar la inscripción completa al campamento. No necesitará realizar ningún otro pago. El depósito de $55 no es reembolsable en caso de cancelación.

0-4 años
free

Niños de 4 años y menores no pagan pero si necesitan llenar el formulario de registración.

Inscripción musico
$100

Esta opción es para los músicos que van a servir en el grupo de alabanza del campamento.

