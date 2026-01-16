Light of the World Christian Tabernacle International Inc.

Light of the World Christian Tabernacle International Inc.

Youth Love Brunch Fundraiser

5883 GA-155 N

Stockbridge, GA 30281, USA

Waffle Breakfast with bacon
$10

Includes drink (no fruit included)

Red Velvet Waffle Breakfast with bacon
$10

Includes drink (no fruit included)

Includes red velvet waffle

Waffle Breakfast with chicken sausage
$10

Includes drink (no fruit included)

Red Velvet Waffle Breakfast with chicken sausage
$10

Includes drink (no fruit included)

Includes red velvet waffle

Waffle with Chicken Sausage
$8

Does not include drink

Red Velvet Waffle with Chicken Sausage
$8

Does not include drink

Includes red velvet waffle

Waffle with Bacon
$8

Does not include drink

Red Velvet Waffle with Bacon
$8

Does not include drink

Includes red velvet waffle

Waffle and eggs
$7

No bacon, sausage or drink

Red Velvet Waffle and eggs
$7

No bacon, sausage or drink

Includes red velvet waffle

Fruit Cup
$5
Orange Juice
$2
Apple juice
$2
Bottled water
$2

