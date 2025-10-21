Choreo & Cocktails

About this event
Single Admission Rush Ticket - pay what you can
Admission for one + two complimentary drinks
Admission for you and a guest + two complimentary drinks each
Premium admission for one + complimentary drink, plus:
✨ Reserved seating in Studio 5
✨ An additional drink ticket
✨ Exclusive post-event toast with Pointeworks artists & musicians
✨ A special ballet keepsake: choice of a signed pair of Pointeworks pointe shoes or a limited-edition Pointeworks tote
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