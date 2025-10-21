Pointeworks

Hosted by

Pointeworks

About this event

Choreo & Cocktails

130 W 56th St

New York, NY 10019, USA

Rush Ticket
Pay what you can

Single Admission Rush Ticket - pay what you can

Solo Ticket
$70

Admission for one + two complimentary drinks

Duo Ticket
$100

Admission for you and a guest + two complimentary drinks each

VIP Experience
$150

Premium admission for one + complimentary drink, plus:
✨ Reserved seating in Studio 5
✨ An additional drink ticket
✨ Exclusive post-event toast with Pointeworks artists & musicians
✨ A special ballet keepsake: choice of a signed pair of Pointeworks pointe shoes or a limited-edition Pointeworks tote

Add a donation for Pointeworks

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!