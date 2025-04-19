eventClosed

YPSO's Annual 'Spring into Music!' Auction

Dinner for Two at Chez Panisse (Michelin Starred 2006-2009) item
Dinner for Two at Chez Panisse (Michelin Starred 2006-2009)
$90

Value: $250. Certificate for dining at Chez Panisse in your choice of the Restaurant or Cafe. You deserve the best. Enjoy this fine dining experience at one of the Bay Area's most reknowned restaurants. About Chez Panisse: Alice Waters opened Chez Panisse in Berkeley, CA in 1971 as a place where friends and neighbors could gather together around the table, eat good food, and exchange ideas about politics, art, and culture. The restaurant served one set menu that changed daily, highlighting local ingredients that were ripe and in season. In pursuit of taste, Alice and the cooks of Chez Panisse ended up at the doorsteps of the small organic farmers who were growing flavorful heirloom varieties of fruits and vegetables or raising heritage breeds of animals. Over time, the restaurant has built up a diverse network of these ethical local suppliers%u2014ranchers, fishers, orchardists, foragers, farmers, and backyard gardeners%u2014who practice regenerative agriculture and take care of the land. Website: www.chezpanisse.com 1517 Shattuck Ave., Berkeley, CA 94709 Certificate is local pick up or can be mailed.
Salonen conducts Sibelius 7 - SFS Tickets for 4 - 6/7/25 item
Salonen conducts Sibelius 7 - SFS Tickets for 4 - 6/7/25
$105

Value: $476. San Francisco Symphony: 4 premium Orchestra seating tickets to 6/7/2025 SFS concert - Salonen conducts Sibelius 7.
Fishing and Picnic Outing in Golden Gate Park item
Fishing and Picnic Outing in Golden Gate Park
$85

Value: $300. Do you want to reel in that big fish? Or do you just love the calmness of being on the water with rod and reel? Here's an opportunity to improve your fishing game by hooking onto a morning or afternoon of fly casting lessons, with Victor Avdienko, YPSO's Percussion Coach. For one or two people at the Golden Gate Anglers Lodge in Golden Gate Park. All equipment provided. Picnic lunch by the scenic casting ponds. Winning bidder to make arrangements with Victor Avdienko (email Nadia at [email protected] to connect)
Private Violin Lessons with Julie Kim item
Private Violin Lessons with Julie Kim
$135

Value: $360. Three 1-hr lessons on the violin with YPSO's own violin faculty, Julie Kim, at her studio in Walnut Creek. Winning bidder to make arrangements with Julie Kim. Ms. Kim began her career with the acclaimed Franciscan String Quartet, which was awarded the Wardwell Fellowship at Yale University to study with the Tokyo String Quartet and won first prize at the Banff International String Quartet Competition. Also awarded the Press Prize and the City of Evian Prize at the Evian International String Quartet Competition, the Franciscan Quartet went on to become the resident string quartet at Dartmouth College and toured throughout Europe, Canada and the United States. Ms. Kim has participated in the Aspen, Norfolk and Banff Music Festivals and has studied with the Julliard, Cleveland, Emerson, and Vermeer String Quartets. She has attended the New York String Seminar under Alexander Schneider and has performed with Isaac Stern and Yo-Yo Ma at Carnegie Hall and at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Ms. Kim performs extensively with the San Francisco Opera Orchestra and the San Francisco Ballet Orchestra, among others throughout the country. With the Skywalker Sound Orchestra, she has recorded music for motion pictures and video games. She was the Assistant Concertmaster with the Sarasota Opera for the 2018 Winter Season. She received her Bachelor of Music degree from the San Francisco Conservatory of Music under the tutelage of David Abel.
Bay Fine Strings Violin Shop $300 Discount Certificate item
Bay Fine Strings Violin Shop $300 Discount Certificate
$100

Value: $300. A discount certificate towards a purchase of $1000 or more of an instrument or bow. The Bay Fine Strings Collection includes our own line of instruments, fine antiques, and a world-class, curated collection of contemporary masterpieces. The shop also carries instrument and bow cases, and fractional size instruments. Winner to contact Thomas Yee 1-415-203-4534 [email protected] 3632 Sacramento St, San Francisco, CA 94118 By Appointment Only http://www.bayfinestrings.com
Gardens of Golden Gate Park Family Membership item
Gardens of Golden Gate Park Family Membership
$30

Value: $85. Gardens of Golden Gate Park Family Membership! Your membership benefits include: • Unlimited free admission for 2 adults, 2 guests, and all children under 18, to three remarkable gardens—Conservatory of Flowers, Japanese Tea Garden, and San Francisco Botanical Garden • Reciprocal admission at gardens nationwide through American Horticultural Society (AHS) Network • 10% discounts at the Gardens’ bookstore and plant shop • Pre-sale access and discounts on Garden Camp • Invitation to special member events in every season
Jay Haide L'Ancienne 4/4 Violin with bow & case from Ifshin item
Jay Haide L'Ancienne 4/4 Violin with bow & case from Ifshin
$740

Value: $2930. Generously donated by Jay Haide of Ifshin Violins in El Cerrito, CA - providing quality stringed instruments, service, repair, and studio space. There is nothing like a fine 18th or 19th century Italian or French instrument with a great mature tone and the beautiful patina of age. Most players would love to own a fine old instrument like this, but these days, prices have increased so much due to demand, that few can afford them any more. With this in mind, we started the development of what was to become the A L'ancienne. Many violins and thousands of hours of work later, we were ready to introduce the L'ancienne violins. This bidding item includes: * Jay Haide 4/4 Violin a l'ancienne * J.H. Violin Bow, Braided Carbon Fiber, Nickel Mount * 4/4 shaped violin case * Ifshin Tote Bag
Walt Disney Family Museum Admission Passes (4) item
Walt Disney Family Museum Admission Passes (4)
$35

Value: $100. Four Admission passes to the Walt Disney Family Museum About Disney Family Museum: Find animation, innovation, and inspiration in the remarkable life story of Walt Disney, the man who raised animation to an art, tirelessly pursued innovation, and created a distinctly American legacy that transformed the entertainment world. Located in the scenic Presidio of San Francisco, the museum is a nonprofit organization that features contemporary, interactive galleries with state-of-the-art exhibits narrated in Walt’s own voice alongside early drawings, cartoons, films, music, a spectacular model of Disneyland, and more. 104 Montgomery Street in the Presidio San Francisco, CA 94129 415.345.6800 Thu-Sun, 10am-5:30pm (last entry at 4:30pm) Summer Mondays (from Memorial Day to Labor Day): Mon, 10am-5:30pm (last entry at 4:30pm)
3 Warby Parker Gift Certificates (Top 3 bidders win!) item
3 Warby Parker Gift Certificates (Top 3 bidders win!)
$35

Value: $95 EACH. Warby Parker Gift Certificates. Good for spectacle and contacts purchase both in store and online. Special bidding instructions: TOP THREE BIDDERS EACH WIN ONE CERTIFICATE! Warby Parker was founded with a mission: to inspire and impact the world with vision, purpose, and style. From custom-designed acetate to ultra-lightweight titanium, we use nothing but premium materials in our frames. For every pair purchased, a pair of glasses is distributed to someone in need.
Private Wine Tasting Class (Up To 20 People) item
Private Wine Tasting Class (Up To 20 People)
$165

Value: $600. Private wine class for up to 20 people in the classroom of our Total Wine stores. Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests. Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape varietals that make each region so unforgettable. Taste a variety of our premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. One of our wine experts will present and discuss each delicious wine during your two-hour class, which can be arranged as a seated class-style or more casual walk-around event. Total Wine & More will provide all necessary stemware and educational handouts for tasting notes. Multiple Bay Area Locations!
Weekend Campout On A Hobby Farm - Central Valley item
Weekend Campout On A Hobby Farm - Central Valley
$85

Value: $200. Weekend stay at the Hobby Farm of Yvonne Brouard, YPSO's Board President, in Modesto, CA. At this stay, you can pitch a tent, camp, pet sheep, miniature pigs, hang out with chickens, ducks, collect your own free range eggs for breakfast, and even have access to a pool and hot tub! While this package is geared toward a family with kids for a weekend stay, Yvonne is flexible, and can convert this into an overnight B&B experience. Stay in the comfort of her house, in your own room, and enjoy the scenic views of the farm from a comfy patio chair! (with access to the pool and hot tub!) Hobby Farm is located in Modesto, CA, 1.5 hours from Bay Area. Winning bidder will arrange the weekend camping or overnight B&B with Yvonne and will need make their own arrangements to get to Modesto;
Cheese and Yogurt Making Workshop (2-3 hours, up to 4 ppl) item
Cheese and Yogurt Making Workshop (2-3 hours, up to 4 ppl)
$115

Value: $400. Want to learn how to make cheese and yogurt at home? One of our wonderful YPSO Parents is a cheesemaker and co-leader of a local goat collective, who regularly makes things like homegrown koji, fresh made yogurt from their own goats, miso cheese (delicious when served with fermented homemade hot sauce!) This is a customizable workshop for what someone is interested in. "The most fun I’ve had is in first making fresh, soft cheese (like chèvre, ricotta, or farmer’s cheese) and then combining it with koji to age into miso cheese. I would have samples of the finished product for folks to try, and they could each take some home with them to age and finish on their own. " Workshop will be 2 or 3 hours (2 hours for 2 people, 3 hours for up to 5), Arrangements to be made with winner.
Touchstone Climbing or Bouldering Classes or Day Pass item
Touchstone Climbing or Bouldering Classes or Day Pass
$30

Est'd Value: $50-$80 depending. Choice of 2 Intro to Climbing Classes (13 and older, select locations) OR 2 Intro to Bouldering Classes (select locations) OR 2 Day Passes
TwoSet Violin at Davies, July 12, 2025 - 2 tickets item
TwoSet Violin at Davies, July 12, 2025 - 2 tickets
$85

Value $200. 2 Tickets for Upper Orchestra seats - Sat July 12, 2025, 7:30pm - TwoSet Violin Concert at Davies Symphony Hall Classical music has taken a new spin. TwoSet Violin is an Australian violin duo known for their prowess in making classical music more relevant to a new audience online. Now, with over 9,500,000 followers across social media and over one billion views, TwoSet inspires musicians worldwide with humor and a relatable imperfectness. Don’t miss them team up with the San Francisco Symphony for a night of Sacreligious Games!
Tea Tasting Workshop with Nadia Liu (2 hrs) item
Tea Tasting Workshop with Nadia Liu (2 hrs)
$55

Value: $200. Discover the world of tea with YPSO’s own- Nadia Liu — a former tea and coffee professional! This hands-on tasting workshop for 2–4 people will explore how to distinguish different types of tea (black, green, oolong, pu-erh, infusions), build your tasting vocabulary, troubleshoot brewing techniques, and learn about the cultural traditions behind each cup. Perfect for curious beginners or tea lovers looking to deepen their knowledge. The workshop is approx 2 hrs, in Berkeley (or contact Nadia Liu to see if she can come to you). A warm, flavorful experience not to be missed!
Pair of Still Life Oil Paintings by Irina M. item
Pair of Still Life Oil Paintings by Irina M.
$80

Value: $150. Pair of Still Life Paintings by Irina Makkaveeva, YPSO parent. Lemons - 9 x 12 oil on panel Pear and Bottle - 11x14, oil on panel
Framed Painting of Miyako Odori item
Framed Painting of Miyako Odori
$45

Value: 200. Framed Copy of painting titled Miyako Odori (都をどり) (unknown artist) Miyako Odori (都をどり), often translated as the "Dances of the Capital", is a famous annual spring dance performance held in Kyoto, Japan. It is performed by the maiko (apprentice geisha) and geiko (Kyoto geisha) of the Gion Kobu district, the most prestigious of Kyoto's geisha districts.
California Symphony Paris Concert - 9/27/25 - 2 Platinum Tix item
California Symphony Paris Concert - 9/27/25 - 2 Platinum Tix
$55

Value: $210. 2 Platinum concert tickets to California Symphony's Pictures from Paris Concert on Sept 27, 2025, with pre-concert talk, at the Lesher Center in Walnut Creek. Program is Ravel - Boléro, Gershwin - An American in Paris, Mussorgsky - Pictures at an Exhibition. Founded in 1986, California Symphony has been led by Artistic and Music Director Donato Cabrera since 2013. It is distinguished by its innovative programming and for redefining the concert experience. Reaching far beyond its concert series at the Lesher Center for the Arts in Walnut Creek, California, the orchestra’s performances have been broadcast nationally on multiple radio series. https://www.californiasymphony.org/
Handmade Crochet Animal Blanket Buddies item
Handmade Crochet Animal Blanket Buddies
$25

Value: $80. These crochet animals were hand crafted by the aunt of a YPSO musician - Suhyun Ahn. She’s a potter, artist, and missionary who learned how to crochet in Iraq, so she could help refugees crochet slippers and small bags to make themselves a living. These adorable, high quality, and perfect for bedroom decor or as blanket buddies! There is a Blue bee, a pink bee, and a panda - check out the detail-work!
2 Shake Shack E-Gift Cards (Top 2 bidders win!) item
2 Shake Shack E-Gift Cards (Top 2 bidders win!)
$20

Value: $50 EACH. Shake Shack E-Gift Cards. Special bidding instructions: TOP TWO BIDDERS EACH WIN ONE E-CARD! Gift cards can be redeemed on the App and on the Web, as well as for orders placed via Kiosk or with the cashier; gift cards expire on 05/31/2026. Shake Shack is generously doubling its contributions this year. Shake Shack's custom 100% Angus beef blend is never frozen, contains no hormones or antibiotics ever, and are humanely raised and grazed in the USA.
International Orange Spa (Larkspur) 60 min massage item
International Orange Spa (Larkspur) 60 min massage
$60

Value: $185. Gift certificate for 1 hour massage at International Orange in Larkspur. Expires 11/30/2025. https://internationalorange.com/
Personal Finance Wellness Check (30 min) by Uplift Investing item
Personal Finance Wellness Check (30 min) by Uplift Investing
$55

Value: $250. Do you ever wonder whether you are managing your personal resources and finances well? This 30-minutes session aims to answer personal finance related questions that you may have. Uplift Investing, Inc is a registered investment advisor based in the Bay Area. Independently owned, they are mission-driven professionals with the goal to grow client assets with solutions that are most appropriate for them. Expires 12/31/2025.
SF Cartoon Art Museum - 4 Adult Passes item
SF Cartoon Art Museum - 4 Adult Passes
$15

Value: $40. Four Adult Passes. Founded in 1984, the Cartoon Art Museum has something for everyone—from comic strips, comic books and anime to political cartoons, graphic novels and underground comix. People of all ages can view original cartoon art at exhibitions and screenings, produce their own comics and animation at classes and workshops, research deeply into our collection and library, and mix and mingle with professional and aspiring cartoonists. This unique institution houses approximately 7,000 original pieces in our permanent collection and attracts more than 30,000 visitors annually. 781 Beach St, San Francisco
Presidio Bowl (SF) Gift Certificate item
Presidio Bowl (SF) Gift Certificate
$45

Value: $129. Valid for one lane for one hour. Max 6 guests. Rental shoes included. Additional time may be purchased at reduced rate. Expires 6/30/2027. Located at 93 Moraga Ave, San Francisco.
Retirement Preparedness Check (45 min) by Uplift Investing item
Retirement Preparedness Check (45 min) by Uplift Investing
$75

Value: $400. Do you have retirement portfolios offered by your employers and ever wonder whether they will prepare you for retirement or whether there are other alternatives? With this 45-minute session, you will receive a comprehensive analysis on your current investment allocations as well as comparative alternatives for your consideration. Uplift Investing, Inc is a registered investment advisor based in the Bay Area. Independently owned, they are mission-driven professionals with the goal to grow client assets with solutions that are most appropriate for them. Expires 12/31/2025.
The Melt Gift Card item
The Melt Gift Card
$20

Value: $50. 100% All-Natural = 100% Happiness. We carefully evaluate and select each and every menu ingredient at The Melt so you can feel great that each & every bite is free of artificial preservatives, colors, flavors, sweeteners, and hydrogenated fats. Located at 80 Grand Ave #150, Oakland.
Forrests Music Gift Certificates (Top 2 bidders win!) item
Forrests Music Gift Certificates (Top 2 bidders win!)
$20

Value: $50 EACH. Special bidding instructions: TOP TWO BIDDERS EACH WIN ONE E-CARD! For all your woodwind and brass needs. Located at 1849 University Ave, Berkeley.
Lamorinda Music - Gift Certificate item
Lamorinda Music - Gift Certificate
$30

Value: $75. Lamorinda Music offers Instrument Sales, Lessons, Rentals, and Repairs Visit us at: 81 Lafayette Circle Lafayette CA 94549 Call us at (925) 385-0963 Fax us at (925) 385-0965 [email protected] Mon-Fri 9:30 AM - 6:00 PM Sat 10:00 AM - 5:00 PM https://www.lamorindamusic.com
UC Botanical Gardens 1 Year Family Plus Membership item
UC Botanical Gardens 1 Year Family Plus Membership
$45

Value: $160. UC Botanical Gardens 1 year Family Plus Garden Membership. Includes: Unlimited free admission for four adults (two cardholders+ two guests) and up to four children under age 18 during regular Garden hours Four (total) free one-time guest passes (for general admission only), per membership year The University of California Botanical Garden is a 34-acre oasis in the heart of Berkeley’s urban landscape, and features one of the world’s most diverse plant collections. This unique living museum is filled with more than 10,000 kinds of plants, including many rare and endangered species. As the third-largest botanical garden in the United States in numbers of species, this world-renowned plant collection provides a vital resource—not only for international researchers, UC Berkeley faculty, students and staff, but for visitors from around the world who seek solace, inspiration, and connection with nature. https://botanicalgarden.berkeley.edu Also includes Membership in the North American Reciprocal Museum Association (NARM) and the Reciprocal Organization of Associated Museums (ROAM) offering free admission and benefits at over 1,000 participating US and Canadian museums.
SF Museum of Craft and Design Admission Passes (4) item
SF Museum of Craft and Design Admission Passes (4)
$15

Value: $40. 4 Admission passes to the Museum of Craft and Design in San Francisco to be used during our regular business hours. The passes do not expire. The Museum of Craft and Design is the only museum in San Francisco devoted to craft and design. Founded in 2004, MCD showcases designers, makers and artists through an exciting and distinctive series of craft and design-focused exhibitions and public programs. As a non-collecting institution, the museum actively collaborates with artists, designers, museums, and universities, as well as design venues and practitioners to create inspirational experiences in the world of craft and design for visitors of all ages. PRESENTING NEW INSTALLATIONS: BEAU MCCALL “THE BUTTON MAN” and A ROADMAP TO STARDUST May 10–September 14, 2025 The Museum of Craft and Design is located at 2569 Third Street (between 22nd and 23rd), in the historic American Industrial Center in San Francisco’s vibrant Dogpatch neighborhood. The T Third Muni Metro, the 48, 15, and 55 bus stops are within one block of the Museum. Open Thursday–Sunday: 12:00 AM–5:00 PM
Philharmonia Baroque Concert Tickets - Oct 16, 2025 (2 tix) item
Philharmonia Baroque Concert Tickets - Oct 16, 2025 (2 tix)
$55

Value: $190. Pair of tickets to the PBO 25-26 Season Opener Concert. 10/16/25, 7:30pm at the Herbst Theater... Fury and Heartbreak - Václav Luks conductor Maya Kherani soprano. Program is: BALDASSARE GALUPPI Concerto a quattro No. 4 in C minor BENEDETTO MARCELLO Cantata for Soprano and Strings Arianna abbandonata GEORGE FRIDERIC HANDEL Cantata for Soprano and Strings Armida abbandonata, HWV 105 FRANCESCO DURANTE Concerto a quattro No. 2 in G minor ANTONIO VIVALDI In furore iustissimae irae, RV 626 https://philharmonia.org/2025-26-season/fury-and-heartbreak/
Fresh, hand-roasted coffee - Four 8oz Bags item
$35

Value: $100. Calling all coffee aficionados and coffee drinking friends! Have you tasted coffee with rich aromas of blueberry or rose? Or a note of sweet spice, honey, or cardamom? This is your chance to awaken your taste buds to fresh roasted, small batch coffee beans by YPSO Parent Sunny Chen! Experience freshly roasted coffee one day before delivery to you. You will receive four (4) bags of 8oz coffee beans. They will be freshly roasted one day before delivery. Ethiopia beans and Guatemala Geisha beans. Both are 92+ score. Medium roast in 8 oz bags. Winning bidder to arrange roast date/pick up times with Sunny Chen.
Baker's Basket - Home Baked Pastries by Rupa K. item
$35

Value: $100 Baker's Basket. No one can resist the goodness of home baked bread! The winning bidder will take home a Baker's Basket with freshly baked treats from Out of the Oven, a home-based bakery, by Rupa Krishnan, a YPSO Parent Alum, and former Board Member. For a complete list of baked goods and allergy information please visit https://out-of-the-oven.square.site Local pick up only. Winning bidder to make arrangements with Rupa Krishnan.
Friends of the Berkeley Library Book Store Gift Cards item
$15

Value: $50. Friends of the Berkeley Library Book Store: Set of Five $10 gift cards. See website for Berkeley locations and parking information: https://www.berkeleylibraryfriends.org/bookstores/
Golden Gate Views - Flight Above The Bay item
Golden Gate Views - Flight Above The Bay
$155

Value: $400. Enjoy breathtaking views of the San Francisco Bay area and local geography from the air! An experienced pilot will fly you and your friends for an unforgettable flight around the Bay to see landmarks including the Golden Gate Bridge, Alcatraz, Angel Island and San Quentin. The modern 6-seat Cessna can accommodate 4 adults or 2 adults and 3 children. The flight will depart from Concord Buchanan Airport piloted by an instrument-rated, private pilot with over 1200 logged hours. If inclement weather, it will be re-scheduled. Winning bidder to contact Gary Rudolph to schedule.
Cheese & Charcuterie Board Making Workshop PLUS gift card item
Cheese & Charcuterie Board Making Workshop PLUS gift card
$80

Value: $230. Say Cheese! Custom Cheese & Charcuterie Board Workshop with Elise Olivares - former Berkeley High mom, chef, and friend of YPSO. Gather your friends for a deliciously creative experience! Join Elise Olivares for a hands-on cheese and charcuterie board-making workshop that’s as beautiful as it is tasty. In this engaging session, Elise will guide you through the art of crafting an eye-catching and mouthwatering board — complete with pro tips on pairing, styling, and elevating your presentation. Perfect for a small gathering, celebration, or just a fun and flavorful evening with friends. PLUS a $30 gift card to The Cheeseboard Collective - An iconic Berkeley institution, The Cheeseboard Collective is both a beloved cheese shop and bakery, and a renowned pizza restaurant. A cornerstone of Berkeley’s vibrant NOSH (North of Shattuck) district—alongside landmarks like Chez Panisse—The Cheeseboard has long been a destination for food lovers. If you love cheese (or incredible pizza), this is the place! Workshop accommodates up to 4 people. Location and scheduling of workshop to be arranged with Elise. Don’t miss this chance to impress your guests and upgrade your hosting game — your next party will thank you.
Bespoke college counseling package (Top 2 bidders win!) item
Bespoke college counseling package (Top 2 bidders win!)
$195

Value:$750 EACH. There are two counseling packages (each are a two-series sessions). TOP TWO BIDDERS EACH WIN A SERIES! Feeling stressed or confused about college, the application process, standardized tests, essays, auditions or portfolios?  Brighter Days can help illuminate the path forward and guide you towards success.  Check out www.brighter daysadvising.com to understand our range of expertise.  We can dive into whatever areas you need based on your grade in high school. Offered by YPSO Parent, Anita M.
Trio of Wines - Crawlspace Cellars by Robin May item
$35

Value: $100. Crawlspace Cellars Wine Trio – Crafted by YPSO’s Own Robin May — professional winemaker and YPSO’s oboe instructor. This hand-selected set includes: 🍷 Petite Sirah Port 🍷 Zinfandel 🍷 Cabernet Sauvignon A perfect gift for the wine enthusiast in your life
"Sealed Wish" Tea Ceremony at Chi Cha San (2-4 ppl) item
"Sealed Wish" Tea Ceremony at Chi Cha San (2-4 ppl)
$45

Value: $140. "Sealed Wish" Tea Ceremony Create a lasting memory with this unique tea experience for 2–4 people. At CHICHA San Chen in Berkeley, you'll enjoy a guided tea ceremony featuring Lishan Oolong and craft a heartfelt message to be sealed in a beautiful pottery canister alongside your tea. Open it in the future to relive the moment. Includes one sealed pottery canister to take home. Workshop/Ceremony can accommodate 2-4 people, and one sealed pottery to take home. Can be scheduled at the Berkeley Location (on Bancroft, near UC Berkeley Campus) for June or later.
USS Hornet - Sea, Air, Space Museum - Family Pass (4) item
USS Hornet - Sea, Air, Space Museum - Family Pass (4)
$25

Value: $70. Family Pass for 4 to USS Hornet - Sea, Air, and Space Museum. For 2 adults and 2 children. Valid until 5/31/2026. Can be used any day the museum is open except for 4th of July, and does not apply to special events. The USS Hornet Museum is the Bay Area’s Premiere Ship Museum in Alameda. Come aboard and learn about this great ship’s legacy from World War II through the Vietnam War and culminating with the recovery of the Apollo 11 and 12 astronauts, the first two sets of astronauts to walk on the Moon. Many military planes on display, docent led tours and much more!
Freight & Salvage - $50 Voucher item
Freight & Salvage - $50 Voucher
$15

Value: $50. This voucher will be redeemable for two General Admission Tickets to a single concert at The Freight (subject to availability, some restrictions apply). This voucher will expire one year after the date of your event. The Freight has become a world famous venue in Berkeley for traditional music– music that is rooted in and expressive of the great variety of regional, ethnic, and social cultures of peoples throughout the world. 2020 Addison Street Berkeley.
Homemade Greek Dinner for 4 PLUS cookbook item
Homemade Greek Dinner for 4 PLUS cookbook
$55

Value: $200. Homemade Greek Dinner for four by YPSO Parent, Aria Kouzeli: "I will cook and deliver to your home (in the Bay Area), a homemade Greek dinner accompanied by Greek ouzo and/or wine. A Greek cookbook will also be included for your own future culinary explorations!" Winning bidder to make arrangements with Aria Kouzeli.
Peet's Coffee Basket item
$55

Value: $200. Enjoy your morning coffee with everything you need to make the perfect cup of Peet's Coffee! Sampler bundle of 2 lbs of coffee Chemex Brewer filters 2 Peet's mugs
Intro to Bouldering - SF Presidio Movement Gym item
$10

Value $32 - Movement Climbing, Yoga, and Fitness in SF - Learn how to navigate the bouldering area, fall properly, and explore a couple key climbing techniques. Climbers will have an opportunity to practice basic climbing techniques with one of our instructors and receive feedback. Reservations for this class are required. If there are children under 18, please call ahead regarding waiver information. Certificate expires 5/31/2026 https://movementgyms.com/san-francisco/
Intro to Rope Climbing - SF Presidio Movement Gym item
$10

Value $32 - Movement Climbing, Yoga, and Fitness in SF - Learn the basics of knot tying and belay technique in this hour long intro lesson! Designd for people with little or no climbing experience, this course teaches the skills needed to rope climb indepenedently at our facilities and is a great first-time climbing experience. The intro class includes rental (shoes and harness) and one day pass. At the end of the class, students will receive a temporary belay card so they can continue to climb and belay for the rest of the day! Reservations for this class are required . If there are children under 18, please call ahead regarding waiver information. Certificate expires 5/31/2026. https://movementgyms.com/san-francisco/
Hand-carved Kamakurabori Wooden Chest, Made in Japan item
Hand-carved Kamakurabori Wooden Chest, Made in Japan
$70

Value: 250. Hand-carved Kamakurabori wooden drawers box - made in Japan, Nanten motif, 3 drawers Kamakura-bori (鎌倉彫) is a traditional Japanese craft from Kamakura, Kanagawa, dating back to the Kamakura period (1185–1333). It involves carving intricate designs into wood and finishing them with layers of lacquer, creating richly textured pieces. Inspired by Chinese techniques, it was originally used for Buddhist items but later expanded to include trays, boxes, and tea utensils. Known for bold, deep carvings and seasonal motifs, Kamakura-bori remains a culturally significant and evolving art form today.
Boichik Bagels - Gift certificate for 1 dozen bagels item
Boichik Bagels - Gift certificate for 1 dozen bagels
$12

Value: $40. Gift Certificate for 1 dozen bagels.The bagels are packed in sleeves of six and pre-sliced for your immediate enjoyment. Several Boichik Bagel locations in the East Bay!
Cal Academy of Sciences - Family Pass item
Cal Academy of Sciences - Family Pass
$60

Value: $200. California Academy of Sciences (CAS), in San Francisco, oldest scientific institution in the western United States (incorporated 1853). The academy is situated in Golden Gate Park. Since the building’s redesign (completed 2008) by the Italian architect Renzo Piano, it includes a number of museums under one roof—the Living Roof, covered with native California plants and complete with hillocks that echo the city’s landscape. The roof was designed to aid in cooling the building naturally during daylight hours while capturing rainwater and converting carbon dioxide into oxygen. The CAS contains a multistory rainforest, a planetarium, an aquarium, a coral reef, a permanent African wildlife exhibit with live South African penguins, and many additional features. Its research library holds more than 230,000 volumes. The vast collection of some 7.5 million mounted insects in the department of entomology is one of the largest in the United States. Publications include the quarterly magazine California Wild (since 1997; formerly the bimonthly Pacific Discovery). Student must be present with family; Valid until 8/31/25 Located in Golden Gate Park, SF.Fair market value = $200
Concert of Choice at Berkeley Symphony 25-26 Season item
$55

Value: $180 Ticket Voucher for tickets to any Berkeley Symphony Concert of your choice in their 25-26 season. The voucher is valid through May 17, 2026, which essentially gives the winning bidder the freedom to choose any symphonic concert during the 2025–2026 season.
SF Ballet - Nutcracker - 2 Tickets item
SF Ballet - Nutcracker - 2 Tickets
$65

Value: $200. The voucher letter is redeemable for two tickets (2) to a select performance of Nutcracker. Voucher must be redeemed no later than December 2, 2025. Available performances: December 7, Sunday at 7pm Decemeber 9, Tuesday at 6pm December 10, Wednesday at 6pm December 11, Thursday at 6pm December 12, Friday at 2pm

