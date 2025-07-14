YRA FINALS

284 Brackenridge Pkwy

Edna, TX 77957, USA

Gate Fee
$10
Office Fee
$25
Chute Dogging
$200

Boys 15 & under

Pee Wee Poles
$140

Boys & Girls 8 & under

Sub Poles
$140

Boys & Girls 9-12

Jr Poles
$140

Girls 13-15

Sr Poles
$140

Girls 16-19

OPEN Tiedown
$200

Boys all ages

Sub Jr Tiedown
$200

Boys 12 & under

Jr Tiedown
$200

Boys 13-15

Sr Tiedown
$200

Boys 16-19

Pee Wee Barrels
$140

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Barrels
$140

Boys & Girls 9-12

Jr Barrels
$140

Girls 13-15

Sr Barrels
$140

Girls 16-19

Sub Jr Ribbons
$200

Boys & Girls 9-12

Jr Ribbons
$200

Boys 13-15

Pee Wee Figure 8’s
$140

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Figure 8’s
$140

Boys & Girls 9-12

Steer Wrestling
$200

Boys 16-19

Sub Jr Boys Breakaway
$200

Boys 12 & under

OPEN Breakaway
$200

Girls all ages

Sub Jr Girls Breakaway
$200

Girls 12 & under

Jr Girls Breakaway
$200

Girls 13-15

Sr Girls Breakaway
$200

Girls 16-19

Jr Boys Breakaway
$200

Boys 12 & under

Pee Wee Goat Tying
$200

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Goat Tying
$200

Boys & Girls 9-12

Jr Goat Tying
$200

Girls 13-15

Sr Goat Tying
$200

Girls 16-19

15U Team Roping – may enter twice
$200

Boys & Girls 15 & under Twice same direction or switch ends

19U Team Roping – may enter twice
$200

Boys & Girls 16-19 Twice same direction or switch ends

