YRA Sponsorship

Recognition from announcer during each Finals performance. Ten complimentary passes for the YRA Finals. Ten tickets for Awards Banquet dinner on Saturday. Large banner displayed in arena at each rodeo.
Recognition from announcer during each Finals performance. Eight complimentary passes for the YRA Finals. Eight tickets for Awards Banquet dinner on Saturday. Large banner displayed in arena at each rodeo
Recognition from announcer during each Finals performance. Six complimentary passes for the YRA Finals. Six tickets for Awards Banquet dinner on Saturday. Banner displayed during each Finals performance.
Recognition from announcer during each Finals performance. Four complimentary passes for the YRA Finals. Four tickets for Awards Banquet dinner on Saturday. Sponsor’s name displayed throughout the Finals.
Recognition from announcer during each Finals performance. Two complimentary passes for the YRA Finals. Two tickets for Awards Banquet dinner on Saturday.
