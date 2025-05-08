Artists Standing Strong Together
YSSC Youth Teller Registration: July 28 - August 1
Time Slot A: 10-11:30am EDT/2:00-3:30pm UTC
$150
Admit one youth teller to Time Slot A
Admit one youth teller to Time Slot A
seeMoreDetailsMobile
add
Time Slot B: 2-3:30pm EDT/6-7:30pm UTC
$150
Admit one youth teller to Time Slot B
Admit one youth teller to Time Slot B
seeMoreDetailsMobile
add
Time Slot C: 6-7:30pm EDT/10-11:30pm UTC
$150
Admit one youth teller to Time Slot C
Admit one youth teller to Time Slot C
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout