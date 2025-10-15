Yuletide at The Yard

22820 Frederick Rd

Clarksburg, MD 20871, USA

Vendor Space / Table on Porch
$30

Cost per vendor spot. One (1) Space (for a table up to 8ft in length) set up on church porch. Roof overhead, outside of building. Includes one (1) parking spot for passenger vehicle.

Vendor Space / Table in Church Vestibule
$40

Cost per vendor spot. One (1) Space (for table up to 8ft in length) in church vestibule. Includes one (1) parking spot for passenger vehicle.

Vendor Space / 10x10 Tent
$40

Cost per vendor spot. One (1) 10x10 tent space near church entrance. Includes one (1) parking spot for passenger vehicle.

Prepared Food Vendor
$50

Cost per prepared food vendor spot. One (1) 10x10 tent space or parking spot for food truck near church entrance. Includes one (1) parking spot for passenger vehicle.

Add a donation for The Clarksburg Yard

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!