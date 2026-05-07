Записване - Сан Антонио & Online

ℹ️ Регистрационната такса е задължителна и се заплаща отделно за всяко дете.





Броят на таксите в кошницата трябва да бъде равен на броят записани деца.





При записване се заплаща еднократна регистрационна такса:

За едно дете: $100

За две деца: $200 общо

За три деца: $300 общо

Училищната такса се заплаща на 3 части:

1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026

2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026

3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027

**(I и II срок са на 2 равни части)