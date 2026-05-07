Записване - Сан Антонио & Online

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ℹ️ Регистрационната такса е задължителна и се заплаща отделно за всяко дете.
Броят на таксите в кошницата трябва да бъде равен на броят записани деца.
При записване се заплаща еднократна регистрационна такса:
Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027
**(I и II срок са на 2 равни части)
Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.
Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027
**(I и II срок са на 2 равни части)
Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.
Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027
**(I и II срок са на 2 равни части)
Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.
Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027
**(I и II срок са на 2 равни части)
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