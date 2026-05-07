Elin Pelin Foundation

Hosted by

Elin Pelin Foundation

About this event

Записване - Сан Антонио & Online

Регистрация за едно дете
$100

ℹ️ Регистрационната такса е задължителна и се заплаща отделно за всяко дете.


Броят на таксите в кошницата трябва да бъде равен на броят записани деца.


При записване се заплаща еднократна регистрационна такса:

  • За едно дете: $100
  • За две деца: $200 общо
  • За три деца: $300 общо

Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027

**(I и II срок са на 2 равни части)

Такса за 1 уч. срок – 1 дете
$250

Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.


Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027

**(I и II срок са на 2 равни части)


  • Примерна сметка за 1 дете
    I срок: $250
    II срок: $250
  • Примерна сметка за 2 деца
    I срок: $400
    II срок: $400
  • Примерна сметка за 3 деца
    I срок: $425
    II срок: $425
Такса за 1 уч. срок - 2 деца
$400

Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.


Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027

**(I и II срок са на 2 равни части)


  • Примерна сметка за 1 дете
    I срок: $250
    II срок: $250
  • Примерна сметка за 2 деца
    I срок: $400
    II срок: $400
  • Примерна сметка за 3 деца
    I срок: $425
    II срок: $425
Такса за 1 уч. срок - 3 деца
$425

Кога може да се плати?
Можете да заплатите цялата сума наведнъж или на части, според посочените срокове. Плащанията могат да бъдат направени и по-рано от крайните дати.


Училищната такса се заплаща на 3 части:
1️⃣ Регистрация – $100 за всяко дете до 8 юни, 2026
2️⃣ I срок – срок за плащане 15 септември, 2026
3️⃣ II срок – срок за плащане 15 януари, 2027

**(I и II срок са на 2 равни части)


  • Примерна сметка за 1 дете
    I срок: $250
    II срок: $250
  • Примерна сметка за 2 деца
    I срок: $400
    II срок: $400
  • Примерна сметка за 3 деца
    I срок: $425
    II срок: $425
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