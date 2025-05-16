Zeta Phi Beta Sorority, Inc Tau Omega Zeta Chapter Memberships 2026

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Late Fee)
$20

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

A $20 late fee must be paid in order to be considered fully financial. This fee applies to the current Sorority Year dues that are paid on or after September 1, 2025

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta
$315

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This option is to pay your dues in full minus the $20.00 late fee. Please remember to include the late fee.

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Payment Plan)
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Payment plan Option

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Payment Plan)
$75

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Payment plan Option

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Payment Plan)
$50

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Payment plan Option

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Payment Plan)
$25

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Payment plan Option

Zeta Phi Beta Sorority, Inc - Tau Omega Zeta (Payment Plan)
$15

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Payment plan Option

Zeta Phi Beta Sorority, Inc- Tau Omega Zeta - 1st, 2nd, & 3r
$265

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

This rate of $265 is for undergraduate Lambda Iota Graduates that transfer to Tau Omega Zeta and remain financial.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing