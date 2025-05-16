Zeta Phi Beta Sorority, Inc Tau Omega Zeta Chapter Memberships 2026

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
A $20 late fee must be paid in order to be considered fully financial. This fee applies to the current Sorority Year dues that are paid on or after September 1, 2025
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This option is to pay your dues in full minus the $20.00 late fee. Please remember to include the late fee.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment plan Option
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment plan Option
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment plan Option
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment plan Option
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Payment plan Option
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
This rate of $265 is for undergraduate Lambda Iota Graduates that transfer to Tau Omega Zeta and remain financial.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing