Zeta Phi Beta Sorority - Nu Sigma Zeta Chapter Membership & Fees 2024/2025

24/25 Local Dues for Nu Sigma Zeta Chapter
$265

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

24/25 Local Dues for Nu Sigma Zeta Chapter
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

2024 Finer Womanhood Ad submission
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Mufasa Ticket Assessments (1 ticket) - December 2024
$30

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Mufasa Ticket Assessments (2 tickets) - December 2024
$60

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Mufasa Ticket Assessments (3 tickets) - December 2024
$90

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Pearl Jam Assessment (1 ticket) - January 2025
$50

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Pearl Jam Assessments (2 tickets) - January 2025
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Pearl Jam Assessments (3 tickets) - January 2025
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Finer Womanhood 2025 Ad Assessment
$100

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Finer Womanhood 2025 (1 ticket @ $75)
$75

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Finer Womanhood 2025 (1 ticket @ $85)
$85

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Finer Womanhood 2025 (2 tickets @ 85)
$170

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Finer Womanhood 2025 (3 tickets @ 85)
$255

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

common:zeffyTipDisclaimerTicketing