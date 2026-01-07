Wild & Scenic Film Festival 03-27-2026 Translated: Festival de Cine Salvaje y Escénico 27-03-2026

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Acerca de este evento
Entrada al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 persona. Viene con un boleto de rifa.
Entrada de miembros al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 miembro de GWLT. Viene con un boleto de rifa.
Entrada al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 2 adultos y niños. Viene con dos boletos de rifa.
Entrada de estudiante al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 persona. Viene con un boleto de rifa.
La admisión al evento incluye un boleto de rifa gratis, ¡pero puedes comprar más por adelantado o en el evento para apoyar a GWLT y participar en sorteos de premios!
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