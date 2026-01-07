Greater Worcester Land Trust Inc

Organizado por

Greater Worcester Land Trust Inc

Acerca de este evento

Wild & Scenic Film Festival 03-27-2026 Translated: Festival de Cine Salvaje y Escénico 27-03-2026

140 Harrington Way

Worcester, MA 01604, USA

Admisión General - NO MIEMBROS
$10

Entrada al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 persona. Viene con un boleto de rifa.

Admisión General - MIEMBROS DE GWLT
$8

Entrada de miembros al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 miembro de GWLT. Viene con un boleto de rifa.

Admisión Familiar
$20
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

Entrada al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 2 adultos y niños. Viene con dos boletos de rifa.

Entradas para Jóvenes y Estudiantes
$5

Entrada de estudiante al Festival de Cine Salvaje y Escénico para 1 persona. Viene con un boleto de rifa.

Boletos de Rifa
$1

La admisión al evento incluye un boleto de rifa gratis, ¡pero puedes comprar más por adelantado o en el evento para apoyar a GWLT y participar en sorteos de premios!

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