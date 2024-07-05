Evento: Feria de Salud y Servicios de Regreso a Clases

Solicitamos que todas las donaciones no estén relacionadas con alimentos con fines de salud ni objetos que puedan ser perjudiciales para los niños. Podemos emitir un recibo de donación benéfica por el valor indicado de sus donaciones. Envíe un correo electrónico a [email protected]
Solicitamos que todas las donaciones no estén relacionadas con alimentos con fines de salud ni objetos que puedan ser perjudiciales para los niños. Podemos emitir un recibo de donación benéfica por el valor indicado de sus donaciones. Envíe un correo electrónico a [email protected]
Puesto de vendedor
$50
Todos los proveedores deben proporcionar su propia configuración, tenemos sillas disponibles.
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Patrocinador presentador
$1,000
Incluido en todas las plataformas digitales y productos impresos como logotipo de "Patrocinador presentador" en todos los carteles, incluida la mesa principal de BackgroundVendor y reconocimiento durante todo el evento.
Incluido en todas las plataformas digitales y productos impresos como logotipo de "Patrocinador presentador" en todos los carteles, incluida la mesa principal de BackgroundVendor y reconocimiento durante todo el evento.
Patrocinador de oro
$500
Incluido en todos los canales de marketing como pancarta "Patrocinador de oro" en la cabina del DJ y en la mesa Swag Bag.
Incluido en todos los canales de marketing como pancarta "Patrocinador de oro" en la cabina del DJ y en la mesa Swag Bag.
Patrocinador de la comunidad
$100
Incluido en todos los canales de marketing como "Patrocinador de la comunidad". Las donaciones se destinan a obsequios de eventos. Su logotipo aparecerá en el stand de obsequios y se incluirá en el prospecto de la bolsa de obsequios.
Incluido en todos los canales de marketing como "Patrocinador de la comunidad". Las donaciones se destinan a obsequios de eventos. Su logotipo aparecerá en el stand de obsequios y se incluirá en el prospecto de la bolsa de obsequios.
Añadir una donación para Missouri City Chamber of Commerce Education Foundation
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