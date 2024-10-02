Caminatas Urbana en la Naturaleza

Únase a nosotros en una caminata urbana matutina de observación de aves por el Parque Hahamongna Watershed y aprenda sobre las aves que viven aquí. Evento gratuito. Donación sugerida: $5 - $20. Los fondos recaudados apoyarán futuros programas dirigidos por naturalistas BIPOC.
