Caminatas Urbana en la Naturaleza

4550 Oak Grove Dr

Pasadena, CA 91103

Paseo de Aves Urbano * Sostenedor *
Únase a nosotros en una caminata urbana matutina de observación de aves por el Parque Hahamongna Watershed y aprenda sobre las aves que viven aquí. Evento gratuito. Donación sugerida: $5 - $20. Los fondos recaudados apoyarán futuros programas dirigidos por naturalistas BIPOC.
