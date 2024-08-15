"Verdaderamente Libre" Retiro de Damas Area del Valle: Sábado 5 de Octubre, 2024

El costo es por persona, incluye entrada al evento, almuerzo y cena el sábado.
Para que podamos disfrutar de toda la experiencia pedimos NO llevar niños o esposos. Solo bebés que lactan podrán estar en el evento.
El costo es por persona, incluye entrada al evento, almuerzo y cena el sábado.
Para que podamos disfrutar de toda la experiencia pedimos NO llevar niños o esposos. Solo bebés que lactan podrán estar en el evento.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!