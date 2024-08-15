"Verdaderamente Libre" Retiro de Damas Area del Valle: Sábado 5 de Octubre, 2024

El costo es por persona, incluye entrada al evento, almuerzo y cena el sábado. Para que podamos disfrutar de toda la experiencia pedimos NO llevar niños o esposos. Solo bebés que lactan podrán estar en el evento.

El costo es por persona, incluye entrada al evento, almuerzo y cena el sábado. Para que podamos disfrutar de toda la experiencia pedimos NO llevar niños o esposos. Solo bebés que lactan podrán estar en el evento.

Más detalles...