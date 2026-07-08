08.12.26 Sesión de Zoom con Jon Contino

Jon Contino es un pilar influyente en la comunidad de diseño y branding.

Como fundador y director creativo de Jon Contino Studio, ha producido

trabajo galardonado para nombres conocidos como Nike, MillerCoors,

American Eagle, Coca-Cola, 20th Century Fox, AT&T y Sports Illustrated.

¡Estamos emocionados de que NY esté en VEGAS! ¡GRACIAS JON!



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