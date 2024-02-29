Casa De Fe

EL BUENO OLEO CON PASTORA VIRGINIA BRITO

33 West St

Bloomfield, NJ 07003, USA

Admisión general
$50
El evento es de dos días que es el viernes 12 de abril de 2024 a las 7:30 p. m. y el sábado 13 de abril de 2024 a las 9:00 a. m. El billete adquirido incluye ambos días. No habrá asientos designados, por lo tanto, el primero en llegar será el que se sentará en el pasillo delantero. Las entradas son limitadas

