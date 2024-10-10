Summit Valley United

Organizado por

Summit Valley United

Acerca de este evento

Tryouts de Fútbol.

1001 E Cork St

Winchester, VA 22601, USA

Pruebas de fútbol item
Pruebas de fútbol
$30
Esta cuota de $30 te garantiza la oportunidad de probar tu equipo para la próxima temporada. Sin embargo, este pago no te garantiza un puesto en el equipo; refleja tu dedicación y compromiso con la competición de alto nivel, y agradecemos tu interés en unirte al equipo.
Añadir una donación para Summit Valley United

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!