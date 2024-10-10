Tryouts de Fútbol.

Esta cuota de $30 te garantiza la oportunidad de probar tu equipo para la próxima temporada. Sin embargo, este pago no te garantiza un puesto en el equipo; refleja tu dedicación y compromiso con la competición de alto nivel, y agradecemos tu interés en unirte al equipo.

Esta cuota de $30 te garantiza la oportunidad de probar tu equipo para la próxima temporada. Sin embargo, este pago no te garantiza un puesto en el equipo; refleja tu dedicación y compromiso con la competición de alto nivel, y agradecemos tu interés en unirte al equipo.

Más detalles...