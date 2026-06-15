100 años. 100 nuevos miembros. Un brillante futuro.

Beneficios para miembros:





Descuentos en entradas y grupos

Para eventos, reservas de grupo y alquiler de espacios





Palomitas ilimitadas

Además de descuentos en la cafetería en cada función





Recorridos entre bastidores

Descubre nuestra historia centenaria





Tu nombre en luces

En la pared del vestíbulo y en todos los programas de mano durante la temporada





Acceso anticipado

Prioridad de reserva y eventos exclusivos para miembros





Prioridad en el programa juvenil

Inscripción anticipada y ventajas de temporada