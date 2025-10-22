Wes-Mac Parent Teachers Organization

Wes-Mac Parent Teachers Organization

11º Anual WES-MAC PTO Feria de Vacaciones PAGOS de VENDEDOR.

400 Old County Rd

Westport, MA 02790, USA

Vendor Space
$55

1- 10x6 espacio para vendedor, sin solicitudes especiales. El vendedor debe proveer mesas y sillas.

Vendor Space WITH Special Request
$60

1- 10x6 espacio para vendedor con solicitud especial de espacio eléctrico/ de pared. El vendedor debe proveer mesas y sillas.

Non-Profit Space
$30

1- 10x6 espacio sin fines de lucro, con artículos para vender. Sin solicitudes especiales. El vendedor debe proveer mesas y sillas.

Non-Profit Space WITH Special Request
$35

1- 10x6 espacio sin fines de lucro, con artículos para vender Y solicitud especial de espacio eléctrico/de pared. El vendedor debe proveer mesas y sillas.

Upgrade Request
$5

This option allows you to upgrade your current vendor space to a wall/electric space.

