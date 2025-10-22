11º Anual WES-MAC PTO Feria de Vacaciones PAGOS de VENDEDOR.

Acerca de este evento
Westport, MA 02790, USA
1- 10x6 espacio para vendedor, sin solicitudes especiales. El vendedor debe proveer mesas y sillas.
1- 10x6 espacio para vendedor con solicitud especial de espacio eléctrico/ de pared. El vendedor debe proveer mesas y sillas.
1- 10x6 espacio sin fines de lucro, con artículos para vender. Sin solicitudes especiales. El vendedor debe proveer mesas y sillas.
1- 10x6 espacio sin fines de lucro, con artículos para vender Y solicitud especial de espacio eléctrico/de pared. El vendedor debe proveer mesas y sillas.
This option allows you to upgrade your current vendor space to a wall/electric space.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!