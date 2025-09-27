National Society Of Black Engineers

National Society Of Black Engineers

12.º Anual Gala de Becas I.N.S.P.I.R.E.

509 W Wisconsin Ave

Milwaukee, WI 53203, USA

Special Invite Guest
Gratuito
Estudiante
Gratuito

Complete este formulario primero: https://bit.ly/NSBEINSPIRE2025-Student - luego termine de registrarse aquí en Zeffy

Entrada general
$50
Miembro de NSBE MAP
$30
Patrocinador Platino
$8,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Viene con 1 mesa para el patrocinador y 3 mesas para estudiantes.

Patrocinador Oro
$6,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Viene con 1 mesa para el patrocinador y 2 mesas para estudiantes.

Patrocinador de Plata
$4,500
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Viene con 1 mesa para el patrocinador y 2 mesas para estudiantes.

Patrocinador de Bronce
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Viene con 1 mesa para el patrocinador y 1 mesa para estudiantes.

Patrocinador de la Comunidad
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos
Amigos de NSBE
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

