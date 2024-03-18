Tienda de Smyrna Elementary School Foundation

Compra UNA SEMANA ANTES de la fecha del anuncio. Tu compra incluye: -un lapíz -estudiante de cumpleaños en los anuncios de la mañana o de la tarde -nombre del estudiante en el cartel de la marquesina de la escuela
Done un anuncio de cumpleaños para un estudiante que lo necesita
$25
Ayude a otro estudiante a sentirse reconocido y amado donando un anuncio de cumpleaños.
Ladrillo Legacy
$75
Comemora tu tiempo en SES con un ladrillo pintado a mano con el nombre de tu estudiante o el nombre de tu familia. Compra tu Ladrillo de Legado para alinear los pasillos de SES y conviértete en parte de la historia de SES.
Imán de coche
$25
Sé un RockSTAR y muestra tu orgullo de Smyrna Elementary School por toda la ciudad. Le entregaremos el imán a su estudiante.
Letrero de jardín
$25
Muestra su orgullo por SES con un letrero de jardín 'Rising Star'. Solicite un letrero y nos comunicaremos con usted con las opciones de entrega.
