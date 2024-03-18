Tienda de Smyrna Elementary School Foundation

Anuncio de cumpleaños item
Anuncio de cumpleaños
$25
Compra UNA SEMANA ANTES de la fecha del anuncio. Tu compra incluye: -un lapíz -estudiante de cumpleaños en los anuncios de la mañana o de la tarde -nombre del estudiante en el cartel de la marquesina de la escuela
Done un anuncio de cumpleaños para un estudiante que lo necesita item
Done un anuncio de cumpleaños para un estudiante que lo necesita
$25
Ayude a otro estudiante a sentirse reconocido y amado donando un anuncio de cumpleaños.
Ladrillo Legacy item
Ladrillo Legacy
$75
Comemora tu tiempo en SES con un ladrillo pintado a mano con el nombre de tu estudiante o el nombre de tu familia. Compra tu Ladrillo de Legado para alinear los pasillos de SES y conviértete en parte de la historia de SES.
Imán de coche item
Imán de coche
$25
Sé un RockSTAR y muestra tu orgullo de Smyrna Elementary School por toda la ciudad. Le entregaremos el imán a su estudiante.
Letrero de jardín item
Letrero de jardín
$25
Muestra su orgullo por SES con un letrero de jardín 'Rising Star'. Solicite un letrero y nos comunicaremos con usted con las opciones de entrega.
Añadir una donación para Smyrna Elementary School Foundation, Inc.

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!