14ª Cata de Sidra Anual Patrocinadores

Acerca de este evento
• Mención destacada en la mesa de degustación de sidra
• Logotipo en la pancarta situada a pie de carretera
• Inclusión en la tarjeta de sidras y en la invitación a la degustación
• Inclusión en el sitio web del evento
• 6 entradas* para la degustación (valoradas en 108 $)
• Logotipo en la pancarta situada a pie de carretera
• Mención en la Cider Card y en la invitación a la degustación
• Mención en el sitio web del evento
• 4 entradas* para la degustación (valor de 72 $)
• Inclusión en la tarjeta de sidras e invitación a la degustación
• Inclusión en el sitio web del evento
• 2 entradas* para la degustación (valor de $36) + 30 boletos para la rifa (valor de $20)
• Inclusión en la Cider Card y en el sitio web del evento
• 2 entradas* para la degustación (valor de 36 $)
Inclusión en la Cider Card y en el sitio web del evento
Patrocinio mediante la donación de bienes o servicios
valorados en los mismos niveles indicados anteriormente, con
beneficios y reconocimiento equivalentes.
• Mención en la publicidad del evento
• Inclusión en la Cider Card
• Inclusión en el sitio web del evento
• Publicación en redes sociales destacando su negocio
• Exhibición de folletos o tarjetas de visita en la degustación
• Opción de contar con personal en la mesa de degustación
• 2 entradas* para la degustación (valor de 36 $)
• Inclusión en la Cider Card
• Inclusión en el sitio web del evento
• Exhibición de folletos o tarjetas de visita en la mesa de la rifa
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