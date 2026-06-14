Cider Mill Friends

Organizado por

Cider Mill Friends

Acerca de este evento

14ª Cata de Sidra Anual Patrocinadores

140 Cedar Ave

Poughkeepsie, NY 12603, USA

Paquete de Patrocinador de Mesa de Sidra
$500

• Mención destacada en la mesa de degustación de sidra

• Logotipo en la pancarta situada a pie de carretera

• Inclusión en la tarjeta de sidras y en la invitación a la degustación

• Inclusión en el sitio web del evento

• 6 entradas* para la degustación (valoradas en 108 $)

Paquete de Honeycrisp
$350

• Logotipo en la pancarta situada a pie de carretera

• Mención en la Cider Card y en la invitación a la degustación

• Mención en el sitio web del evento

• 4 entradas* para la degustación (valor de 72 $)

Paquete de Northern Spy
$175

• Inclusión en la tarjeta de sidras e invitación a la degustación

• Inclusión en el sitio web del evento

• 2 entradas* para la degustación (valor de $36) + 30 boletos para la rifa (valor de $20)

Paquete de Manzana Rome
$100

• Inclusión en la Cider Card y en el sitio web del evento

• 2 entradas* para la degustación (valor de 36 $)

Paquete de Soporte
$50

Inclusión en la Cider Card y en el sitio web del evento

Goods and Services Sponsorship
Gratuito

Patrocinio mediante la donación de bienes o servicios

valorados en los mismos niveles indicados anteriormente, con

beneficios y reconocimiento equivalentes.

Cider Donor - Donate Three (3) Or More Gallons (Hard/Sweet)
Gratuito

• Mención en la publicidad del evento

• Inclusión en la Cider Card

• Inclusión en el sitio web del evento

• Publicación en redes sociales destacando su negocio

• Exhibición de folletos o tarjetas de visita en la degustación

• Opción de contar con personal en la mesa de degustación

• 2 entradas* para la degustación (valor de 36 $)

Raffle Donor - Donate a Raffle Item
Gratuito

• Inclusión en la Cider Card

• Inclusión en el sitio web del evento

• Exhibición de folletos o tarjetas de visita en la mesa de la rifa

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