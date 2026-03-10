15ª Caminata Anual

El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.

El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.

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