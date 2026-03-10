15ª Caminata Anual

Elija esta opción para donar una cantidad diferente a la indicada anteriormente.
Elija esta opción para donar una cantidad diferente a la indicada anteriormente.
Patrocinador de negocios - $300
$300
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
Patrocinador de negocios - $500
$500
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
Patrocinador de negocios - $750
$750
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
El patrocinio empresarial incluye: ● El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ● El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!