St. Peter Martyr School Lumen Christi Academies of the Roman Catholic Diocese of Oakland

Organizado por

St. Peter Martyr School Lumen Christi Academies of the Roman Catholic Diocese of Oakland

Acerca de este evento

15ª Caminata Anual

425 W 4th St

Pittsburg, CA 94565, USA

Punto de control semanal
$25
Punto de control quincenal ($50)
$50
Donación del Walkathon ($125)
$125
Donación total del Walkathon ($150)
$150
Otra:
Paga lo que puedas
Elija esta opción para donar una cantidad diferente a la indicada anteriormente.
Patrocinador de negocios - $300
$300
El patrocinio empresarial incluye:   ●  El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ●  El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
Patrocinador de negocios - $500
$500
El patrocinio empresarial incluye:   ●  El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ●  El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.
Patrocinador de negocios - $750
$750
El patrocinio empresarial incluye:   ●  El nombre de la empresa aparecerá en las camisetas oficiales de la Caminata, diseñadas por un estudiante de SPM. ●  El nombre de la empresa aparecerá en la pancarta oficial de la Caminata, exhibida en la escuela. ● El nombre de la empresa se publicará en las páginas de Instagram @spmmartyrs y Facebook de San Pedro Mártir. ● El nombre de la empresa aparecerá en los materiales promocionales.

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