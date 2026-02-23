Argentine Betterment Corporation

Organizado por

Argentine Betterment Corporation

Acerca de este evento

Danza de inundación de 1951

1800 S 59th St

Kansas City, KS 66106, USA

Admisión General (Early Bird)
$35
Disponible hasta 31 may

La admisión general incluye acceso al evento, asientos de admisión general y cena.

Admisión General
$40

La admisión general incluye acceso al evento, asientos de admisión general y cena.

Boleto de Mesa Reservada
$400

Un boleto de mesa reservada incluye acceso al evento, una mesa reservada para ti y nueve de tus amigos, además de cena. *Las mesas reservadas son limitadas.

*El descuento de Early Bird no se aplica a mesas reservadas

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!