INCUYE - Alojamiento - Registración - 5 comidas ⁃ Materiales - T-shirt - Souvenir - y más. (Cada participante deberá traer su sabana, toalla, almohada y todo artículo personal).
- Precio por persona -
INCUYE - Alojamiento - Registración - 5 comidas ⁃ Materiales - T-shirt - Souvenir - y más. (Cada participante deberá traer su sabana, toalla, almohada y todo artículo personal).
- Precio por persona -
DORMITORIOS SEMIPRIVADOS 4 Personas
$920
groupTicketCaption
INCUYE - Alojamiento - Registración - 5 comidas ⁃ Materiales - T-shirt - Souvenir - y más. ( 4 personas por habitación en 2 camas dobles Queen, dos personas por cama. Todo incluido).
- Precio por habitación -
INCUYE - Alojamiento - Registración - 5 comidas ⁃ Materiales - T-shirt - Souvenir - y más. ( 4 personas por habitación en 2 camas dobles Queen, dos personas por cama. Todo incluido).
- Precio por habitación -