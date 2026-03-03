1er Campamento Anual Jag

¡Únete a nosotros para una película bajo las estrellas! Trae una manta o sillas bajas para disfrutar de una película en el campo. ¡Calcomanías de vinilo de Camp Jag incluidas!





Juegos, manualidades y música disponibles de 5 a 6 pm, ¡y trae la cena para tu familia! (no habrá comida disponible para comprar en el lugar)





La película comienza alrededor de las 6 pm, y los no-campistas saldrán del campo a las 8 pm.