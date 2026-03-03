Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

Organizado por

Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

Acerca de este evento

1er Campamento Anual Jag

3743 Jefferson St

Carlsbad, CA 92008, USA

Reserva de campamento (noche con película - el precio es por familia)
$40

Incluye:


  • Campamento de 12' x 12' (sin sitios asignados - elige dónde acampar!)
  • Acceso a película por la noche
  • Juegos, manualidades y música
  • Palitos luminosos
  • Calcomanías de vinilo de Camp Jag
  • Trae tu propia cena, desayuno y refrigerios
  • Camión de café disponible por la mañana (sin opciones de desayuno)


Solo noche de cine familiar | 5-8 pm (sin campamento nocturno) - precio por familia
$10

¡Únete a nosotros para una película bajo las estrellas! Trae una manta o sillas bajas para disfrutar de una película en el campo. ¡Calcomanías de vinilo de Camp Jag incluidas!


Juegos, manualidades y música disponibles de 5 a 6 pm, ¡y trae la cena para tu familia! (no habrá comida disponible para comprar en el lugar)


La película comienza alrededor de las 6 pm, y los no-campistas saldrán del campo a las 8 pm.

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