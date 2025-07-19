Lloyd E Frost Ship 4084 Veterans Of Foreign Wars Of The US

Lloyd E Frost Ship 4084 Veterans Of Foreign Wars Of The US

1er SHOW ANUAL DE COCHES/MOTOS y POKER RUN

117 N Alvord St

Ridgecrest, CA 93555, USA

Preinscripción CAR SHOW
$15

Esta preinscripción es para la entrada al evento de exhibición de autos y posibles premios.

Preinscripción BIKE SHOW Only
$5

Esta preinscripción es para la entrada de bicicletas al evento y posibles premios.

Preinscripción solo para POKER RUN Rider
$20

Esta preinscripción es para la entrada del conductor en el poker run

Preinscripción para Poker Run solo para conductor y pasajero
$25

Esta preinscripción otorga la entrada al conductor y pasajero de la moto en el poker run

Poker Run para conductor, pasajero y exhibición de motos
$30

Esta preinscripción es para el conductor, pasajero y la exhibición de motos

Poker Run for rider and bike show
$25

This pre-registration is for rider and participation for the bike show

Meal Ticket
$12

This ticket will be for lunch, which can consist of two burgers, two hot dogs or one of each and a bag of chips

Bryna non leathal weapon raffle
$10

This ticket will enter you into the raffle for a Bryna non lethal weapon. Ten dollar is for one entry for this raffle.

Car Show Entry
$25

The registration for the car show starts at 11 AM and the car show starts at 2 PM.

