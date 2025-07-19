1er SHOW ANUAL DE COCHES/MOTOS y POKER RUN

Organizado por
Acerca de este evento
Esta preinscripción es para la entrada al evento de exhibición de autos y posibles premios.
Esta preinscripción es para la entrada de bicicletas al evento y posibles premios.
Esta preinscripción es para la entrada del conductor en el poker run
Esta preinscripción otorga la entrada al conductor y pasajero de la moto en el poker run
Esta preinscripción es para el conductor, pasajero y la exhibición de motos
This pre-registration is for rider and participation for the bike show
This ticket will be for lunch, which can consist of two burgers, two hot dogs or one of each and a bag of chips
This ticket will enter you into the raffle for a Bryna non lethal weapon. Ten dollar is for one entry for this raffle.
The registration for the car show starts at 11 AM and the car show starts at 2 PM.
