Mercado de Alimentos en 2 días

Cada vendedor recibirá un espacio de 8x8 pies, ideal para colocar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.





Los vendedores deben traer su propia instalación.

Se permiten decoraciones siempre que se ajusten al espacio asignado.

Los espacios se asignan para garantizar un flujo fluido de visitantes.

Se proporcionarán horarios de instalación y desmontaje antes del evento.









Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un alto flujo de visitantes, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca e aumentar las ventas.



