Athziry Dia De Muertos Nfp

Ofrecido por

Athziry Dia De Muertos Nfp

Acerca de esta tienda

Mercado de Alimentos en 2 días

Mercado 2-3 de Mayo
$300

Cada vendedor recibirá un espacio de 8x8 pies, ideal para colocar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.


  • Los vendedores deben traer su propia instalación.
  • Se permiten decoraciones siempre que se ajusten al espacio asignado.
  • Los espacios se asignan para garantizar un flujo fluido de visitantes.
  • Se proporcionarán horarios de instalación y desmontaje antes del evento.



Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un alto flujo de visitantes, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca e aumentar las ventas.


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