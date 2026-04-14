Mercado de Alimentos en 2 días

Cada vendedor recibirá un espacio de 8x8 pies, ideal para colocar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.
- Los vendedores deben traer su propia instalación.
- Se permiten decoraciones siempre que se ajusten al espacio asignado.
- Los espacios se asignan para garantizar un flujo fluido de visitantes.
- Se proporcionarán horarios de instalación y desmontaje antes del evento.
Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un alto flujo de visitantes, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca e aumentar las ventas.
Cada vendedor recibirá un espacio de 8x8 pies, ideal para colocar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.
- Los vendedores deben traer su propia instalación.
- Se permiten decoraciones siempre que se ajusten al espacio asignado.
- Los espacios se asignan para garantizar un flujo fluido de visitantes.
- Se proporcionarán horarios de instalación y desmontaje antes del evento.
Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un alto flujo de visitantes, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca e aumentar las ventas.