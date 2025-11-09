Organizado por

Friends of Truckee Boys Soccer

2014 Noche de Preguntas para Chicos

Community Arts Center

10046 Church St, Truckee, CA 96161, USA

Single Trivia and Drinks General Admission + Dinner
$49

La entrada general incluye trivia, cerveza y vino ilimitados.

La cena está preparada por Eats Cooking co Truckee

Single Trivia and Drinks General admission (No dinner inc)
$40

La entrada general incluye trivia, cerveza y vino ilimitados.

No se incluye cena

10 pack Trivia and Drinks General admission + Dinner
$490

Paquete de 10 para el equipo

La entrada general incluye trivia, cerveza y vino ilimitados.

La cena está preparada por Eats cooking co Truckee

10 pack Trivia and Drinks General admission (No dinner inc)
$400

Paquete de 10 para el equipo

La entrada general incluye trivia, cerveza y vino ilimitados.

No se incluye cena

Sponsor a question on the night! (virtual option)
$10

I can't make it, but want to sponsor a question on the night! Have your name read out as the sponsor of one of the questions on the night and help the boys get to Sweden!

