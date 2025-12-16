2017 Torneo de Navidad @Domo de Bridgeview 27 de Dic.

La cuota del torneo por jugador incluye 3 juegos garantizados, si el equipo avanza jugarán un 4to juego final. Debe pagar la cuota antes del torneo para poder participar y garantizar un lugar en la lista. El jugador debe asistir a todos los juegos.

Si se gana el torneo, se reembolsará la cuota o participaremos en otro torneo.