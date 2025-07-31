<span>10th Aniversario Gala de Recaudación de Fondos</span>

Acerca de este evento
Cedar Hill, TX 75104, USA
Disfrute de beneficios especiales como asientos premium, recepción de cóctel VIP y regalos exclusivos. Incluye Barra Libre (de primera calidad)
Incluye acceso al evento completo, cena y entretenimiento

Includes access to the full event, cocktail reception, dinner, and entertainment and table for 6 people.
1 bar drink ticket (6)
Complimentary $1000 Casino Cash (6)
Eleve su experiencia de gala con acceso a una barra libre premium y de primera calidad durante toda la noche. Disfrute de una selección de licores, cócteles, vinos y cervezas de alta calidad para complementar su celebración. Disponible como complemento a cualquier tipo de entrada o como parte de su experiencia VIP.
Incluye acceso al evento completo, cena y entretenimiento para 8 personas, nombre comercial o de la empresa anunciado en el programa y sitio web
El paquete completo de patrocinio incluye mesa para 8 personas, publicidad en la mesa, publicidad de página completa en el libro del programa y publicidad de la empresa en el sitio web de la Organización sin Fines de Lucro Regalo de Amor por 3 meses.
Sponsor package includes table for 6 people, table advertisement, full page advertisement in program book and company advertisement on the Gift of Love Nonprofit Organization website for 3 months.
1 bar drink ticket(6)
Complimentary $1000 Casino Cash

