Friends of Roosevelt Middle School

Organizado por

Friends of Roosevelt Middle School

Acerca de este evento

2025-2026 Banquete de Atletismo

Roosevelt Joint Use Park 1521 Upas St

San Diego, CA 92103, USA

Atleta(s)
Gratuito

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Invitado(s) Adulto(s)
$15

Si puede contribuir para que este evento sea accesible para aquellos que no pueden pagarlo, por favor done en la siguiente página.

Invitado(s) Menor(es) de 10 años
Gratuito

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto que pague, por favor regístrese para que tengamos un recuento. Si puede contribuir para que este evento sea accesible para aquellos que no pueden pagarlo, por favor done en la siguiente página.

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