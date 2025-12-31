2025-2026 Membership Drive (2026 sign ups)

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
Este nivel no es una membresía en la PTO. Sin embargo, sigue apoyando asistiendo/participando en Eventos de la PTO en (sin deberes de voluntariado/planificación) al inscribirse para recibir nuestro Boletín informativo
(sin costo)
Renovación anual el: 15 de agosto
Ser notificado de próximos eventos, reuniones y oportunidades para voluntariado/participación a medida que surjan de manera no vinculante.
Sin obligaciones de reuniones y sin derechos de voto (Membresía anual: $5)
Renovación anual el: 15 de agosto
Sé un miembro participante completo:
- que asiste regularmente a reuniones
- está activamente involucrado en la planificación y ejecución de eventos
- puede formar parte de comités y ser considerado para cargos en la junta
- tiene derechos de voto
Los miembros completos también obtienen entradas con descuento, hojas adicionales de boletos en bag bingos y tricky trays, y/o entrada VIP a eventos
(Membresía anual: $25)
Renovación anual el: 15 de agosto
ESTA OPCIÓN ES SOLO PARA MAESTROS DEL DISTRITO ESCOLAR DE BOUND BROOK
Sé un miembro participante completo:
- que asiste regularmente a reuniones
- está activamente involucrado en la planificación y ejecución de eventos
- puede formar parte de comités y ser considerado para cargos en la junta
- tiene derechos de voto
Los miembros completos también obtienen entradas con descuento, hojas adicionales de boletos en bag bingos y tricky trays, y/o entrada VIP a eventos
(Membresía anual: $25)
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!