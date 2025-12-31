2025-2026 Membership Drive (2026 sign ups)

Sé un miembro participante completo:

- que asiste regularmente a reuniones

- está activamente involucrado en la planificación y ejecución de eventos

- puede formar parte de comités y ser considerado para cargos en la junta

- tiene derechos de voto





Los miembros completos también obtienen entradas con descuento, hojas adicionales de boletos en bag bingos y tricky trays, y/o entrada VIP a eventos





(Membresía anual: $25)