2025-2026 MLKHS Departamento Vocal Compromisos

¡Nuestra nueva incorporación! Hay un asiento *reservado o no reservado para que experimentes la magia de las creaciones de nuestros estudiantes. Entre sin tener que hacer fila para comprar un boleto antes de cada presentación en el Teatro de la Escuela MLK. *Si no reservas tu asiento con anticipación con un miembro de Booster, por favor, siéntate en cualquier asiento disponible que no tenga el letrero de "reservado".

¡Nuestra nueva incorporación! Hay un asiento *reservado o no reservado para que experimentes la magia de las creaciones de nuestros estudiantes. Entre sin tener que hacer fila para comprar un boleto antes de cada presentación en el Teatro de la Escuela MLK. *Si no reservas tu asiento con anticipación con un miembro de Booster, por favor, siéntate en cualquier asiento disponible que no tenga el letrero de "reservado".

Más detalles...