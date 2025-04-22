2025-2026 MLKHS Departamento Vocal Compromisos

Asegure seis asientos reservados, asegurando una noche armoniosa de música con un grupo aún más grande de amigos y familiares.
HARMONY PLEDGE
$400
Asegure cinco asientos reservados para disfrutar de las encantadoras melodías interpretadas por nuestros talentosos estudiantes del coro.
MELODY PLEDGE
$300
Asegure cuatro asientos reservados para que pueda experimentar la energía rítmica y la pasión de las presentaciones de nuestro coro.
CRESCENDO PLEDGE
$200
Asegure tres asientos reservados para presenciar los hermosos crescendos y armonías que crearán nuestros dedicados estudiantes del coro.
RHYTHM PLEDGE
$100
Asegure dos asientos reservados y disfrute del talento musical de los estudiantes de nuestro coro.
SOLO PLEDGE
$60
¡Nuestra nueva incorporación! Hay un asiento *reservado o no reservado para que experimentes la magia de las creaciones de nuestros estudiantes. Entre sin tener que hacer fila para comprar un boleto antes de cada presentación en el Teatro de la Escuela MLK. *Si no reservas tu asiento con anticipación con un miembro de Booster, por favor, siéntate en cualquier asiento disponible que no tenga el letrero de "reservado".
