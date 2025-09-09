2025 Vendedores de Balle Noire.

Organizado por
Phoenix, AZ 85034, USA
La tarifa del vendedor para el evento cubre al vendedor y a un invitado para trabajar en su mesa. El vendedor debe traer su propia mesa y cubrirlo de negro.
La inscripción del vendedor es entre las 4-4:30 pm. Cualquier vendedor que no esté presente antes de las 4:30 pm puede que no pueda configurar. Por favor llame si tiene un conflicto de horario.
Le pedimos amablemente que usted y su invitado se vistan apropiadamente para el evento. No se permiten jeans, ropa deportiva/de ocio o zapatillas deportivas.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Nicole Love al (480) 295-0024.
