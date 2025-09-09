Dance Soul Foundation

Organizado por

Dance Soul Foundation

Acerca de este evento

2025 Vendedores de Balle Noire.

1401 E Van Buren St

Phoenix, AZ 85034, USA

Admisión General
$50

La tarifa del vendedor para el evento cubre al vendedor y a un invitado para trabajar en su mesa. El vendedor debe traer su propia mesa y cubrirlo de negro.


La inscripción del vendedor es entre las 4-4:30 pm. Cualquier vendedor que no esté presente antes de las 4:30 pm puede que no pueda configurar. Por favor llame si tiene un conflicto de horario.


Le pedimos amablemente que usted y su invitado se vistan apropiadamente para el evento. No se permiten jeans, ropa deportiva/de ocio o zapatillas deportivas.


Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Nicole Love al (480) 295-0024.

VIP Swag Bag Vendor
$25

Vendors will provide a branded item for 50 VIP swag bags and will be promoted at the event and online in the lead-up to the event.


If you have any questions or concerns, you may contact Nicole Love at (480) 295-0024.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!